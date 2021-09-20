Виктор ВАЦКО: «VAR — это как iPhone»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко высказался о судействе в матче 8-го тура чемпионата Украины «Ингулец» — «Колос», который завершился победой гостей со счетом 2:0.

На 6-й минуте матча в ворота «Ингульца» был назначен пенальти.

«Когда тебе купили iPhone, или ты себе сам купил iPhone, и потом раз — в один момент тебе снова дают Nokia 3310 старую, там, где надо набирать, там, где змейка — будет трудно. Вот так и им — выдали VAR, а без VAR тяжело», — считает Вацко.