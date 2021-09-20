Кадим ХАРРИС: «Металлист — большой клуб и крутой проект»

Английский футболист прокомментировал подписание контракта с харьковским клубом

  • 20.09.2021 22:53
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Кадим ХАРРИС: «Металлист — большой клуб и крутой проект»
© ФК Металлист. Кадим Харрис

Английский полузащитник Кадим Харрис дал свое первое интервью после подписания контракта с «Металлистом».

— Кадим, рады приветствовать тебя в Харькове! Ты уже немного познакомился с командой. Какие первые впечатления?
— Большое спасибо. Уже провел пару тренировок. Кроме того, посмотрел город и инфраструктуру «Металлиста» — все очень красиво. Впечатлен тем, что здесь происходит. Также я познакомился с руководством клуба, их видение совпадает с моим. Я понимаю, что это большой клуб, крутой проект, и для меня очень приятно быть его частью.

— Ты в курсе, что стал первым англичанином в истории футбольного чемпионата Украины?
— Да, вчера мы говорили об этом, и я узнал, что могу стать первым англичанином в истории украинского футбола. Это накладывает на меня двойную ответственность, поэтому я с еще большим нетерпением жду своего дебюта, чтобы вместе с клубом сделать шаг вперед и писать историю.

— Знаем, что ты приехал к нам с семьей. Расскажи немного о ней.
— Да, у меня отличная семья — жена, двое маленьких детей. Мы с супругой хотим осмотреться в городе. Уже были в парке Горького, я там сделал видео для супруги, это место произвело на мою семью отличное впечатление. Сейчас ощущаю себя здесь очень комфортно и надеюсь, что так же будет и моей семье. Нужно найти школу для детей, возможно, они не сразу будут жить в Харькове на постоянной основе. Но, как только я здесь освоюсь, и жена, и дети сразу же с удовольствием ко мне приедут.

— Что ты знал о «Металлисте» перед принятием решения о переходе?
— Я прекрасно помню, каким большим клубом и проектом «Металлист» был раньше. Помню, как «Металлист» играл в еврокубках, в том числе против английских команд — «Эвертона» и «Ньюкасла». Помню, как клуб попал в Лигу чемпионов. Я еще тогда видел некоторые матчи и знаю, что это большой клуб. Поэтому очень круто, что президент Александр Ярославский возродил «Металлист», и для меня большая честь быть здесь. Мы детально переговорили и вместе с моим агентом Андреем Билейчуком приняли решение, что для меня это классный вызов.

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Источник — ФК Металлист

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