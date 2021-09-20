Виктор ВАЦКО: «Сердце и яйца футболисты Шахтера забыли в раздевалке»

Специалист рассказал о мячах, которые «горняки» пропустили от «Шерифа»

  • 20.09.2021 22:17
  • 1218 просмотров
  • 5 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Сердце и яйца футболисты Шахтера забыли в раздевалке»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о футболистах донецкого «Шахтера» после поражения «горняков» от «Шерифа» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Как раскрывать насыщенную оборону соперника, если нет креатива ?! В этом матче, особенно в первом тайме, и сердце, и яйца футболисты «Шахтера» забыли в раздевалке, если не в отеле, потому что то, как забивал «Шериф» первый гол, когда теряет мяч Тете, «трусит» Педриньо, вместо того, чтобы выручать, так как Додо на высокой позиции, там дыра... Эскорт сопровождает, еще собаки под мышкой здесь не хватало. Опорный полузащитник тоже эту зону не страхует, идет спокойно фланговая передача — забивают. Второй мяч, там тоже левый полузащитник, масса времени, масса возможностей. Додо стоит смотрит, идет подача, и они забивают. Два идентичных практически мяча», — считает Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 20.09.2021 23:01 (изменен)
    0
    Zp0rtUA..., 20.09.2021 22:55
    Ты это Зебре вашей расскажи, ведь это он после Монако хвастался, что его футболисты с иичками
    Читай первоисточники, а не галимые переводы. Там были совсем другие слова, и я тебе уже про это втокмачивал. Яйцо на итальянском - uovo, а тестикулы - testicoli.
    Но там эти слова не звучали вообще.)
    Речь шла про характер!
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    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 20.09.2021 22:55
    0
    Primovocatus, 20.09.2021 22:47
    Опять Вацка на куски порезали.) Он какое училище закончил хоть? Яйца несут птицы, крокодилы, черепахи и др. А у футболистов - тестикулы. Если это мужской футбол.
    Ты это Зебре вашей расскажи, ведь это он после Монако хвастался, что его футболисты с иичками
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    Primovocatus
    Primovocatus, 20.09.2021 22:47
    -4
    Опять Вацка на куски порезали.) Он какое училище закончил хоть? Яйца несут птицы, крокодилы, черепахи и др. А у футболистов - тестикулы. Если это мужской футбол.
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    turist86
    turist86, 20.09.2021 22:44
    +3
    Вацко молодець, не боїться критикувати Шахтар у прямому ефірі ТК Футбол
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    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 20.09.2021 22:31
    +1
    А после матча скормили котам Леоненко
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