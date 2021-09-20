Виктор ВАЦКО: «Сердце и яйца футболисты Шахтера забыли в раздевалке»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о футболистах донецкого «Шахтера» после поражения «горняков» от «Шерифа» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Как раскрывать насыщенную оборону соперника, если нет креатива ?! В этом матче, особенно в первом тайме, и сердце, и яйца футболисты «Шахтера» забыли в раздевалке, если не в отеле, потому что то, как забивал «Шериф» первый гол, когда теряет мяч Тете, «трусит» Педриньо, вместо того, чтобы выручать, так как Додо на высокой позиции, там дыра... Эскорт сопровождает, еще собаки под мышкой здесь не хватало. Опорный полузащитник тоже эту зону не страхует, идет спокойно фланговая передача — забивают. Второй мяч, там тоже левый полузащитник, масса времени, масса возможностей. Додо стоит смотрит, идет подача, и они забивают. Два идентичных практически мяча», — считает Вацко.