Осталось два варианта. Кто будет соперником Украины в Кубке Дэвиса?

Возможными оппонентами остаются Норвегия и Румыния, матч пройдет на выезде

  • 20.09.2021 20:35
  • 797 просмотров
  • 1 комментарий
Осталось два варианта. Кто будет соперником Украины в Кубке Дэвиса?
© ФТУ. Сборная Украины по теннису

В ноябре 2021 года сборная Украины проведет матч плей-офф Кубка Дэвиса за выход в квалификацию к Мировому финалу. Четыре команды разыграют две путевки в следующий раунд.

Украина (1) и Перу (2) получили сеяные номера и не смогут встретиться между собой. Таким образом, потенциальными соперниками сине-желтых остаются только две команды – Румыния и Норвегия.

Поскольку украинцы с ними последний раз сражались в Украине, матч в ноябре команда Андрея Медведева уже точно проведет на выезде.

Украина обыграла Норвегию в мае 2005 года на кортах «Наука-Спорт» в Киеве (4:1), а в феврале 2014 года взяла верх над Румынией на арене ПТК «Мегарон» в Днепре (3:1).

Отметим, что в составе Норвегии есть игрок из топ-10 рейтинга ATP – Каспер Рууд (ATP 10).

Жеребьевка пар плей-офф состоится в среду, 22 сентября, в 18:00 по Киеву.

Плей-офф квалификации Кубка Дэвиса

Ноябрь 2021 года

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Источник — Федерация тенниса Украины

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 20.09.2021 20:57
    0
    Лучше уже Норвегия, у Рууда больше мотивация попасть на итоговый и там сыграть, а без него это дно сборная, а у Румынии довольно стабильние игроки, с ними будет по сложнее.
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