Осталось два варианта. Кто будет соперником Украины в Кубке Дэвиса?

В ноябре 2021 года сборная Украины проведет матч плей-офф Кубка Дэвиса за выход в квалификацию к Мировому финалу. Четыре команды разыграют две путевки в следующий раунд.

Украина (1) и Перу (2) получили сеяные номера и не смогут встретиться между собой. Таким образом, потенциальными соперниками сине-желтых остаются только две команды – Румыния и Норвегия.

Поскольку украинцы с ними последний раз сражались в Украине, матч в ноябре команда Андрея Медведева уже точно проведет на выезде.

Украина обыграла Норвегию в мае 2005 года на кортах «Наука-Спорт» в Киеве (4:1), а в феврале 2014 года взяла верх над Румынией на арене ПТК «Мегарон» в Днепре (3:1).

Отметим, что в составе Норвегии есть игрок из топ-10 рейтинга ATP – Каспер Рууд (ATP 10).

Жеребьевка пар плей-офф состоится в среду, 22 сентября, в 18:00 по Киеву.

Плей-офф квалификации Кубка Дэвиса

Ноябрь 2021 года