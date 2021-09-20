Каспарс ДУБРА: «Рыбалка вряд ли себя загонял за этот пенальти»

Футболист «Александрии» подвел итоги матча с киевским «Динамо» (0:1)

  • 20.09.2021 20:25
  • 1503 просмотра
  • 2 комментария
Каспарс ДУБРА: «Рыбалка вряд ли себя загонял за этот пенальти»
© ФК Александрия. Каспарс Дубра

30-летний латвийский защитник «Александрии» Каспарс Дубра поделился впечатлениями о матче УПЛ с киевским «Динамо» (0:1).

«В принципе, мы знали, что нам будет трудно на выезде против «Динамо». Динамовцы сейчас очень прилично выглядят, хорошо выступают и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому мы готовились к серьезной игре. Знали сильные стороны, готовились. Понятно, что у хозяев были хорошие моменты, они могли забивать. Считаю, что мы как команда сыграли хорошо. Несмотря на результат и пенальти в концовке матча. Голову вверх — и готовимся дальше к следующим матчам.

Пенальти? Посмотрев момент потом без эмоций и спокойно — контакт был. Но я еще раз повторюсь, что, в принципе, при таком стыке, борьбе, можно пенальти ставить, поэтому пусть остается как есть. Я думаю, что, как игрок «Александрии», я скажу, что лучше бы не поставили пенальти. Но все получилось так, уже ничего не изменишь. Мы уже перестраиваемся, сейчас у нас Кубок, и мы готовимся к следующей игре. Конечно, неприятно и хотелось бы, чтобы арбитр не поставил этот пенальти.

Рыбалка — опытный футболист и вряд ли себя загонял за этот пенальти. Бывает у всех, это не специально, была борьба, он боролся с футболистом. Это игровой момент, и любой игрок нашей команды мог оказаться там. Поэтому мы его поддержали, у нас хороший коллектив, мы все вместе, забыли этот момент и готовимся к следующей игре», — отметил Дубра.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 20.09.2021 21:03
    0
    solart1964, 20.09.2021 20:55
    Как можно случайно схватить за футболку в штрафной? Можно случайно рукой махнуть, случайно подкат выполнить неправильно. Но как можно случайно схватить за футболку???
    Привычка. Если судья смотрит в другую сторону, то можно хватать за футболку. Но раньше не было ВАРа.
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    solart1964
    solart1964, 20.09.2021 20:55
    +3
    Как можно случайно схватить за футболку в штрафной? Можно случайно рукой махнуть, случайно подкат выполнить неправильно. Но как можно случайно схватить за футболку???
    Ссылка
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