Каспарс ДУБРА: «Рыбалка вряд ли себя загонял за этот пенальти»

30-летний латвийский защитник «Александрии» Каспарс Дубра поделился впечатлениями о матче УПЛ с киевским «Динамо» (0:1).

«В принципе, мы знали, что нам будет трудно на выезде против «Динамо». Динамовцы сейчас очень прилично выглядят, хорошо выступают и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому мы готовились к серьезной игре. Знали сильные стороны, готовились. Понятно, что у хозяев были хорошие моменты, они могли забивать. Считаю, что мы как команда сыграли хорошо. Несмотря на результат и пенальти в концовке матча. Голову вверх — и готовимся дальше к следующим матчам.

Пенальти? Посмотрев момент потом без эмоций и спокойно — контакт был. Но я еще раз повторюсь, что, в принципе, при таком стыке, борьбе, можно пенальти ставить, поэтому пусть остается как есть. Я думаю, что, как игрок «Александрии», я скажу, что лучше бы не поставили пенальти. Но все получилось так, уже ничего не изменишь. Мы уже перестраиваемся, сейчас у нас Кубок, и мы готовимся к следующей игре. Конечно, неприятно и хотелось бы, чтобы арбитр не поставил этот пенальти.

Рыбалка — опытный футболист и вряд ли себя загонял за этот пенальти. Бывает у всех, это не специально, была борьба, он боролся с футболистом. Это игровой момент, и любой игрок нашей команды мог оказаться там. Поэтому мы его поддержали, у нас хороший коллектив, мы все вместе, забыли этот момент и готовимся к следующей игре», — отметил Дубра.