Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ювентус потерял уверенность»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил фаворитов нынешнего сезона итальянской Серии А:

«Я вижу сбалансированную Серию А. У «Ювентуса» есть некоторые проблемы, клуб потерял уверенность, но я считаю, что они оправятся и окажутся среди претендентов на чемпионство.

«Интер» тоже может побороться за скудетто, они сохранили структуру прошлого сезона. Что касается «Ромы», надеюсь, она будет побеждать с Моуриньо».

Напомним, «Ювентус» выдал свой худший старт сезона за последние 60 лет.