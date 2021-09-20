Виктор ВАЦКО: «Ахметов потратил на трансферы бюджет Молдовы»

Специалист раскритиковал донецкий «Шахтер» за поражение от «Шерифа» (0:2)

  • 20.09.2021 19:35
  • 5674 просмотра
  • 24 комментария
Виктор ВАЦКО: «Ахметов потратил на трансферы бюджет Молдовы»
© ФК Шахтер Донецк

Известный украинский комментатор Виктор Вацко жестко раскритиковал донецкий «Шахтер» после поражения от «Шерифа» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Большой вопрос, который мне бы очень хотелось поставить Де Дзерби, Палкину Сергею Анатольевичу, Дарио Срне, даже президенту: «Что это? Как они это воспринимают? Это процесс становления новой команды, нового тренера? Можно жертвовать результатом ради процесса, или клуб не готов вот это вот видеть?» Мы иронизировали о том, что наши клубы проигрывают Казахстану, Финляндии, Норвегии... Ну, блин, ну мы Молдове проиграли! Ринат Ахметов потратил на трансферы этим летом бюджет Молдове, бюджет страны — и вот... «Шахтер» — атакующая команда, атакующая философия, ставка на бразильцев, кудесников мяча, две креативные передачи за матч», — сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Gostb
    Gostb, 20.09.2021 21:31
    0
    lenares85, 20.09.2021 21:02
    В молдове зп наверно больше чем у нас уже, а все изза Ахметовых, вкладуй деньги в академию лучше а не покупай бразил за лями и зп им заоблачные не плати
    Вообще лучший коммент. Наши игроки могут быть во всем лучше если будет хорошая академия. Упор на украинцев сделает сильнее и Шахтер и Украину. И болеть за Шахтер хоть можно будет. За кого там сейчас болеть?
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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 20.09.2021 21:27
    0
    Чесно кажучи не думав, що Вацькр такий дегинерат. Навіщо принижувати Молдова. Тим паче, що в них рівень розвитку не гірший ніж у нашій державі, а можливо навіть і кращий. Що вацик в дитинстві анекдотів про молдаван переслухвся (хоч в чомусь відпалу знаходив бо самого, ботана, чмирили усі) і за інерцією з них сміється.
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    umnuy2
    umnuy2, 20.09.2021 21:14
    -2
    для вацка лично говорю-молдова не беднее украины просто меньше размером---это как сравнить мозг Энштейна и Вацка
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    lenares85
    lenares85, 20.09.2021 21:02
    +4
    В молдове зп наверно больше чем у нас уже, а все изза Ахметовых, вкладуй деньги в академию лучше а не покупай бразил за лями и зп им заоблачные не плати
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 20:57
    0
    Такие деньги Ахметов потратил,а нам Суркис ЗП уже 3 года не платит
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.09.2021 20:55 (изменен)
    0
    --smart--Forever, 20.09.2021 20:47
    Деньги потраченные на усиление благополучно отбились благодаря главной задаче - попасть в группу лиги Чемпионов.
    Остальные задачи будут решаться по мере возможности
    За усиление да. Но этому усилению нужно кушать. И с такой игрой без результатов рыжому будет трудно отбить аппетиты этой движухи
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 20.09.2021 20:47
    0
    Алексей Голяченко, 20.09.2021 20:40
    На счёт глотания пыли я бы на твоём месте промолчал. Второй год у вас в глазах эта пыль, сколько бы денег рыжий не откашляли на трансферы
    Деньги потраченные на усиление благополучно отбились благодаря главной задаче - попасть в группу лиги Чемпионов.
    Остальные задачи будут решаться по мере возможности
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 20.09.2021 20:46
    -1
    Молдова и Украина находятся на последнем месте в Европе. ) Ну а что тратит Ахметов - это его личное дело. А товарищ Гушан из ПМР ещё и Молдове помогает зарабатывать.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.09.2021 20:40
    0
    --smart--Forever, 20.09.2021 20:28
    Суркис тоже пытается не отставать от лидера футбольных покупок Рината Леонидыча, но пока только глотает за ним пыль, ведь может себе только позволить потратить бюджет одного ужина Паназийской кухни в ресторане Феникс.
    На счёт глотания пыли я бы на твоём месте промолчал. Второй год у вас в глазах эта пыль, сколько бы денег рыжий не откашляли на трансферы
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.09.2021 20:38
    +2
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 20:29
    денег больше, живём хуже.
    Да, в 2020 ВВП на душу населения Молдова 4268 долл., а в Украине 3726 долл.
    В ПМР где-то 2000 долл.
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    turist86
    turist86, 20.09.2021 20:37
    +1
    Та у нас пів-села краще грає в галошах!
    А у нього бутси як бюджет Молдавії!
    https://www.youtube.com/watch?v=bR3e-NXyJK8 Петя бампер без цензуры_mpeg.mp4
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 20.09.2021 20:34
    0
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 20:29
    денег больше, живём хуже.
    Потому что деньги не у нас.
    Ссылка
    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 20:29
    +2
    euro2012_za_2012euro, 20.09.2021 20:26
    В 2017 Бюджет Молдовы около 2,8 млрд. долл, а ПМР 220 млн . долл .
    Украины 35,6 млрд. долл
    денег больше, живём хуже.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 20.09.2021 20:28
    -9
    Суркис тоже пытается не отставать от лидера футбольных покупок Рината Леонидыча, но пока только глотает за ним пыль, ведь может себе только позволить потратить бюджет одного ужина Паназийской кухни в ресторане Феникс.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.09.2021 20:26
    -1
    В 2017 Бюджет Молдовы около 2,8 млрд. долл, а ПМР 220 млн . долл .
    Украины 35,6 млрд. долл
    Ссылка
    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 20:24
    -2
    эти трансферы отчасти окупились попаданием в группу ЛЧ, плюс игроки это не деньги в никуда, это актив, который возможно будет перепродать дороже. Траоре и Марлона точно кто-то купит, насчёт Педриньо не уверен.
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    Comrade Me
    Comrade Me, 20.09.2021 20:17
    +1
    Не надо недооценивать Молдову. Там уровень жизни уже лучше нашего и в Евросоюз они вступят раньше, если пуйло позволит.
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    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 20:06
    -2
    Ёкарный Бабай, 20.09.2021 20:04
    Бюджет Молдовы 3 млрд долларов. Если бы Шахтер на такую сумму закупился, он бы как минимум не проиграл, ничейку смог бы скатать, наверное Где матюки от Сабо? Или про Шахтер как про покойничков либо хорошо, либо ниче?
    разве 3, если у нас где-то 40-50.
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    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 20:05 (изменен)
    0
    вацко экономист от кого-то, путает миллионы с миллиардами.
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.09.2021 20:04
    +5
    Бюджет Молдовы 3 млрд долларов. Если бы Шахтер на такую сумму закупился, он бы как минимум не проиграл, ничейку смог бы скатать, наверное Где матюки от Сабо? Или про Шахтер как про покойничков либо хорошо, либо ниче?
    Ссылка
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