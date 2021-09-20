Виктор ВАЦКО: «Ахметов потратил на трансферы бюджет Молдовы»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко жестко раскритиковал донецкий «Шахтер» после поражения от «Шерифа» (0:2) в Лиге чемпионов.
«Большой вопрос, который мне бы очень хотелось поставить Де Дзерби, Палкину Сергею Анатольевичу, Дарио Срне, даже президенту: «Что это? Как они это воспринимают? Это процесс становления новой команды, нового тренера? Можно жертвовать результатом ради процесса, или клуб не готов вот это вот видеть?» Мы иронизировали о том, что наши клубы проигрывают Казахстану, Финляндии, Норвегии... Ну, блин, ну мы Молдове проиграли! Ринат Ахметов потратил на трансферы этим летом бюджет Молдове, бюджет страны — и вот... «Шахтер» — атакующая команда, атакующая философия, ставка на бразильцев, кудесников мяча, две креативные передачи за матч», — сказал Вацко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Остальные задачи будут решаться по мере возможности
Остальные задачи будут решаться по мере возможности
В ПМР где-то 2000 долл.
А у нього бутси як бюджет Молдавії!
https://www.youtube.com/watch?v=bR3e-NXyJK8 Петя бампер без цензуры_mpeg.mp4
Украины 35,6 млрд. долл
Украины 35,6 млрд. долл
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