Виктор ВАЦКО: «Ахметов потратил на трансферы бюджет Молдовы»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко жестко раскритиковал донецкий «Шахтер» после поражения от «Шерифа» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Большой вопрос, который мне бы очень хотелось поставить Де Дзерби, Палкину Сергею Анатольевичу, Дарио Срне, даже президенту: «Что это? Как они это воспринимают? Это процесс становления новой команды, нового тренера? Можно жертвовать результатом ради процесса, или клуб не готов вот это вот видеть?» Мы иронизировали о том, что наши клубы проигрывают Казахстану, Финляндии, Норвегии... Ну, блин, ну мы Молдове проиграли! Ринат Ахметов потратил на трансферы этим летом бюджет Молдове, бюджет страны — и вот... «Шахтер» — атакующая команда, атакующая философия, ставка на бразильцев, кудесников мяча, две креативные передачи за матч», — сказал Вацко.