Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Катаре. Он уже ведет переговоры с одним из местных клубов, название которого не сообщается.
30-летний колумбийский полузащитник не входит в планы главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса. В нынешнем сезоне Родригес не принял участие ни в одном официальном матче.
Летом сообщалось об интересе к Хамесу со стороны «Милана».
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Источник — Sky Sports
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