Хамес Родригес может продолжить карьеру в Катаре

Хавбек «Эвертона» не входит в планы Рафаэля Бенитеса

  • 20.09.2021 19:44
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Хамес Родригес может продолжить карьеру в Катаре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Катаре. Он уже ведет переговоры с одним из местных клубов, название которого не сообщается.

30-летний колумбийский полузащитник не входит в планы главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса. В нынешнем сезоне Родригес не принял участие ни в одном официальном матче.

Летом сообщалось об интересе к Хамесу со стороны «Милана».

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Источник — Sky Sports

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