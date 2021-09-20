Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Катаре. Он уже ведет переговоры с одним из местных клубов, название которого не сообщается.

30-летний колумбийский полузащитник не входит в планы главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса. В нынешнем сезоне Родригес не принял участие ни в одном официальном матче.

Летом сообщалось об интересе к Хамесу со стороны «Милана».