Милан намерен подписать Хамеса или Иско

«Милан» продолжает поиски замены хавбеку Хакану Чалханоглу, который ранее перебрался в «Интер».

Как сообщает испанская пресса, «россонери» рассматривают варианты с подписанием Хамеса Родригеса из «Эвертона» или Иско из «Реала».

Контракт Хамеса с «ирисками» действует до лета 2022 года, соглашение Иско с «Мадридом» имеет те же сроки.