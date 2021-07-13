Милан намерен подписать Хамеса или Иско

Итальянский клуб намерен усилить полузащиту

  • 13.07.2021 16:15
  • 482 просмотра
  • 0 комментариев
Милан намерен подписать Хамеса или Иско
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

«Милан» продолжает поиски замены хавбеку Хакану Чалханоглу, который ранее перебрался в «Интер».

Как сообщает испанская пресса, «россонери» рассматривают варианты с подписанием Хамеса Родригеса из «Эвертона» или Иско из «Реала».

Контракт Хамеса с «ирисками» действует до лета 2022 года, соглашение Иско с «Мадридом» имеет те же сроки.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности