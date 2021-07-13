Милан намерен подписать Хамеса или Иско

«Милан» продолжает поиски замены хавбеку Хакану Чалханоглу, который ранее перебрался в «Интер».
Как сообщает испанская пресса, «россонери» рассматривают варианты с подписанием Хамеса Родригеса из «Эвертона» или Иско из «Реала».
Контракт Хамеса с «ирисками» действует до лета 2022 года, соглашение Иско с «Мадридом» имеет те же сроки.
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Источник — Marca
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