Родион ПЛАКСА: «Были настроены хорошо сыграть с Шахтером»

В 8-м туре украинской Премьер-лиги «Мариуполь» проиграл «Шахтеру» (0:5). После игры полузащитник ФК «Мариуполь» Родион Плакса ответил на вопросы журналиста канала «Футбол 1».

— Игра была тяжелая. У нас было много молодых футболистов. Мы получили опыт. «Шахтер» много контролировал мяч, поэтому нам было сложно играть.

— Что больше расстроило: то, что пропустили пять мячей, или то, что впереди практически ничего не создали?

— Наверное, то, что быстро пропустили два мяча. Мы были настроены хорошо сыграть.

— Если не секрет, что говорил главный тренер на установке и в перерыве?

— Остап Миронович говорил, чтобы мы не волновались, играли в свой футбол, больше старались играть вперед, без мяча компактно играли и своевременно перестраивались. В перерыве тренеры говорили нам больше играть вперед и не бояться.