Родион ПЛАКСА: «Были настроены хорошо сыграть с Шахтером»

В 8-м туре украинской Премьер-лиги «Мариуполь» проиграл «Шахтеру» (0:5). После игры полузащитник ФК «Мариуполь» Родион Плакса ответил на вопросы журналиста канала «Футбол 1».
— Игра была тяжелая. У нас было много молодых футболистов. Мы получили опыт. «Шахтер» много контролировал мяч, поэтому нам было сложно играть.
— Что больше расстроило: то, что пропустили пять мячей, или то, что впереди практически ничего не создали?
— Наверное, то, что быстро пропустили два мяча. Мы были настроены хорошо сыграть.
— Если не секрет, что говорил главный тренер на установке и в перерыве?
— Остап Миронович говорил, чтобы мы не волновались, играли в свой футбол, больше старались играть вперед, без мяча компактно играли и своевременно перестраивались. В перерыве тренеры говорили нам больше играть вперед и не бояться.
Источник — ФК Мариуполь
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