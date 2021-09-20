Родион ПЛАКСА: «Были настроены хорошо сыграть с Шахтером»

Игрок «Мариуполя» рассказал о поражении в поединке с донецким клубом (0:5)

  • 20.09.2021 19:10
  • 243 просмотра
  • 4 комментария
Родион ПЛАКСА: «Были настроены хорошо сыграть с Шахтером»
© ФК Шахтер Донецк. Родион Плакса

В 8-м туре украинской Премьер-лиги «Мариуполь» проиграл «Шахтеру» (0:5). После игры полузащитник ФК «Мариуполь» Родион Плакса ответил на вопросы журналиста канала «Футбол 1».

— Игра была тяжелая. У нас было много молодых футболистов. Мы получили опыт. «Шахтер» много контролировал мяч, поэтому нам было сложно играть.

— Что больше расстроило: то, что пропустили пять мячей, или то, что впереди практически ничего не создали?
— Наверное, то, что быстро пропустили два мяча. Мы были настроены хорошо сыграть.

— Если не секрет, что говорил главный тренер на установке и в перерыве?
— Остап Миронович говорил, чтобы мы не волновались, играли в свой футбол, больше старались играть вперед, без мяча компактно играли и своевременно перестраивались. В перерыве тренеры говорили нам больше играть вперед и не бояться.

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Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 19:31
    0
    aleks19826, 20.09.2021 19:30
    Родион...Плакса....это теперь мой любимый игрок. Закарлюка был, Пердута, но Плакса....красава
    а Соса не был твоим любимым игроком, или ты только по нашим?
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    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 19:30
    0
    прикольные инициалы у пацанчика
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    aleks19826
    aleks19826, 20.09.2021 19:30
    0
    Родион...Плакса....это теперь мой любимый игрок. Закарлюка был, Пердута, но Плакса....красава
    Ссылка
    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 20.09.2021 19:26
    0
    Смешной анекдот))
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