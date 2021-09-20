Ключевой хавбек Ливерпуля пропустит ближайшие два матча команды

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара пропустит ближайшие два матча команды (21 сентября против «Норвича» в Кубке лиги и 25 сентября против «Брентфорда» в АПЛ) из-за повреждения икроножной мышцы, которое он получил в матче 5-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

Об этом сообщил ассистент главного тренера «Ливерпуля» Пейпин Ландерс:

«Как ранее сказал главный тренер, Тьяго получил травму икры. Я не могу сейчас сказать, сколько он будет восстанавливаться, но он точно не сыграет завтра и на выходных.

Мы сможем поставить правильный диагноз только после того, как получим результаты обследования. Очень жаль, потому что он брал игру на себя, он был настоящим плеймейкером, на мой взгляд. Жалко, что он не поможет нам в следующих матчах».