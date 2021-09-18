В поединке 5-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» дома разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 3:0
Голы: Мане, 43, Салах, 78, Кейта, 89
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Наби Кейта (Ливерпуль).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
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Источник — ФК Ливерпуль
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