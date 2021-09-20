Директор Александрии: «Шабанову Оскар давать можно. Еще бы сальто сделал»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев оценил пенальти, а также удаление игрока Игоря Кирюханцева в конце матча против «Динамо».

«Я же заангажированный человек в этом вопросе. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не было этого пенальти. Меня удивляет другое. Мы играем 90 минут, добавляют 5, а на 98-й нам ставят пенальти. 15 минут переиграли, или сколько там. Вот это для меня что-то непонятное».

«Был пенальти или не был... Где-то кто-то кого-то придержал – это игровой момент. Такие пенальти можно ставить при каждом стандарте. Это уже философия».

«В моменте с Кирюханцевым и Шабановым можно было дать по желтой карточке обоим игрокам. Шабанов еще бы сальто назад сделал. Будто Кирюханцев Зидана скопировал. Там же не было такого. Просто лбами уперлись. «Оскар» можно давать», – сказал Китаев.