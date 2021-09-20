Директор Александрии: «Шабанову Оскар давать можно. Еще бы сальто сделал»

Дмитрий Китаев оценил напряженное завершение матча против «Динамо»

  • 20.09.2021 17:54
  • 2033 просмотра
  • 20 комментариев
Директор Александрии: «Шабанову Оскар давать можно. Еще бы сальто сделал»
© fcdynamo.kiev.ua

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев оценил пенальти, а также удаление игрока Игоря Кирюханцева в конце матча против «Динамо».

«Я же заангажированный человек в этом вопросе. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не было этого пенальти. Меня удивляет другое. Мы играем 90 минут, добавляют 5, а на 98-й нам ставят пенальти. 15 минут переиграли, или сколько там. Вот это для меня что-то непонятное».

«Был пенальти или не был... Где-то кто-то кого-то придержал – это игровой момент. Такие пенальти можно ставить при каждом стандарте. Это уже философия».

«В моменте с Кирюханцевым и Шабановым можно было дать по желтой карточке обоим игрокам. Шабанов еще бы сальто назад сделал. Будто Кирюханцев Зидана скопировал. Там же не было такого. Просто лбами уперлись. «Оскар» можно давать», – сказал Китаев.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    source02
    source02, 20.09.2021 18:29
    0
    директор? пошел ты нах7й директор!
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 20.09.2021 18:28
    0
    Vlad Knyaznin, 20.09.2021 18:19
    Захват соперника за футболку в штрафной площади это пенальти,
    Удар головой в лицо соперника это удаление,
    Отрицание очевидных вещей это психический процесс, относимый к механизмам психологической
    защиты. проявляется как отказ признавать существование чего-то нежелательного.
    Это, когда делает соперник, а, когда свои, то все наоборот, причем опять принципиально.
    Ссылка
    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 18:26
    -1
    оскар за лучшую женскую роль
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 20.09.2021 18:25
    0
    Не стоит ругать Шабанова, футболистов учат этому актерскому мастерству, а дальше, уже, состояние человека. А пенальти - так это, чисто, денежный вопрос для судьи, их для Динамо немало наставили, Суркис понимает, что 3 очка, за какие-то несколько тысяч, потом, обернутся миллионами.
    Ссылка
    samird
    online
    samird, 20.09.2021 18:25
    -1
    Пока подобные клоуны-бакланы руководят нашими футбольными клубами - дела не будет. Так и будут влетать всем подряд на евроарене.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.09.2021 18:24
    0
    Lion, 20.09.2021 18:13
    У них есть тренер специалист по сальто.....
    в Олександрії - по боданню
    Ссылка
    Lion
    Lion, 20.09.2021 18:22
    -4
    Zp0rtUA..., 20.09.2021 18:20
    А толкать можно по правилам?
    Нельзя
    Ссылка
    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 20.09.2021 18:20
    +2
    Андрій Машко, 20.09.2021 18:16
    Школа суркіса і цигана
    И сырны....
    Ссылка
    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 20.09.2021 18:20
    +1
    Lion, 20.09.2021 18:16
    Там никакого удара не было.
    Он его толкнул головой а не ударил.
    А толкать можно по правилам?
    Ссылка
    Vlad Knyaznin
    Vlad Knyaznin, 20.09.2021 18:19
    +4
    Захват соперника за футболку в штрафной площади это пенальти,
    Удар головой в лицо соперника это удаление,
    Отрицание очевидных вещей это психический процесс, относимый к механизмам психологической
    защиты. проявляется как отказ признавать существование чего-то нежелательного.
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 20.09.2021 18:17
    0
    а у вас будуть тренера як від ноунемів Шеріфів програвати?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.09.2021 18:16
    +2
    alex35536376446, 20.09.2021 17:59
    "...добавляют 5, на 98-й нам ставят пенальти" - Эм, а ничего, что сам фол был на 93:30? Или по его логике нужно было не дать пробить пенальти, раз пятая добавленая закончилась, пока судья ВАР рассматривал?
    так він кіно не дивився. Коли було порушення - він без понятія...
    Йому дали роздруковку статистики матчу, а там написано:
    гол забив Циганков, 97 хв.
    Ссылка
    Lion
    Lion, 20.09.2021 18:16
    -6
    DK1961, 20.09.2021 18:02
    Искренно желаю Китаеву и ему подобным получить такой же удар головой в лоб, и после этого не упасть навзничь (что бывает очень часто после таких ударов)
    Там никакого удара не было.
    Он его толкнул головой а не ударил.
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 20.09.2021 18:16
    -3
    Школа суркіса і цигана
    Ссылка
    Lion
    Lion, 20.09.2021 18:13
    -4
    У них есть тренер специалист по сальто.....
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 20.09.2021 18:05
    +4
    alex35536376446, 20.09.2021 17:59
    "...добавляют 5, на 98-й нам ставят пенальти" - Эм, а ничего, что сам фол был на 93:30? Или по его логике нужно было не дать пробить пенальти, раз пятая добавленая закончилась, пока судья ВАР рассматривал?
    А ничего, что по правилам сначала главный судья ведёт переговоры с судьей ВАР, а потом (если ему ситуация кажется спорной) бежит сам смотреть эпизод. Или это время не надо учитывать?
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 20.09.2021 18:02
    +5
    Искренно желаю Китаеву и ему подобным получить такой же удар головой в лоб, и после этого не упасть навзничь (что бывает очень часто после таких ударов)
    Ссылка
    DK02
    DK02, 20.09.2021 18:00
    +8
    Додали 5, а пенальті на 98й. А епізод на якій хвилині стався???
    Ссылка
    alex35536376446
    online
    alex35536376446, 20.09.2021 17:59 (изменен)
    +11
    "...добавляют 5, на 98-й нам ставят пенальти" - Эм, а ничего, что сам фол был на 93:30? Или по его логике нужно было не дать пробить пенальти, раз пятая добавленая закончилась, пока судья ВАР рассматривал?
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 20.09.2021 17:58
    -3
    Шабанова Алёна
    Ссылка
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