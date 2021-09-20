Легендарный форвард может возглавить молодежную сборную Германии

Новым главным тренером молодежной сборной Германии может стать легендарный в недавнем прошлом форвард Мирослав Клозе. Эта должность освободилась после того, как Штефан Кунц возглавил сборную Турции.
Немецкий футбольный союз уже сделал предложение Клозе, 43-летний специалист взял время на размышления. Для него приоритетным вариантом является работа на клубном уровне.
В прошлом сезоне Клозе был ассистентом главного тренера «Баварии» Ханса Дитера Флика. От аналогичной должности в сборной Германии Клозе отказался.
В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Клозе мог возглавить «Динамо» Киев.
Источник — Kicker
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