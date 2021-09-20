Легендарный форвард может возглавить молодежную сборную Германии

Тренером команды может стать Мирослав Клозе

  • 20.09.2021 17:31
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Легендарный форвард может возглавить молодежную сборную Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новым главным тренером молодежной сборной Германии может стать легендарный в недавнем прошлом форвард Мирослав Клозе. Эта должность освободилась после того, как Штефан Кунц возглавил сборную Турции.

Немецкий футбольный союз уже сделал предложение Клозе, 43-летний специалист взял время на размышления. Для него приоритетным вариантом является работа на клубном уровне.

В прошлом сезоне Клозе был ассистентом главного тренера «Баварии» Ханса Дитера Флика. От аналогичной должности в сборной Германии Клозе отказался.

В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Клозе мог возглавить «Динамо» Киев.

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Источник — Kicker

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