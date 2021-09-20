МАРЛОС: «Жаль, что не сыграл за Шахтер на Донбасс Арене. И уже не сыграю»

Хавбек «Шахтера» Марлос, чей контракт завершается в декабре, понимает, что уже не сможет сыграть в Донецке на Донбасс Арене.

«Очень расстраивает, что я не сыграл за «Шахтер» на Донбасс Арене. Видимо, уже и не сыграю, у меня уже не будет такой возможности».

«Надеюсь, что клуб все же вернется в Донецк, но я уже не буду частью этого возвращения», - сказал Марлос.

Ранее игрок дал понять, что контракт продлен не будет.