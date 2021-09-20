МАРЛОС: «Жаль, что не сыграл за Шахтер на Донбасс Арене. И уже не сыграю»

Хавбек «Шахтера» Марлос, чей контракт завершается в декабре, понимает, что уже не сможет сыграть в Донецке на Донбасс Арене.
«Очень расстраивает, что я не сыграл за «Шахтер» на Донбасс Арене. Видимо, уже и не сыграю, у меня уже не будет такой возможности».
«Надеюсь, что клуб все же вернется в Донецк, но я уже не буду частью этого возвращения», - сказал Марлос.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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