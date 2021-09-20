МАРЛОС: «Жаль, что не сыграл за Шахтер на Донбасс Арене. И уже не сыграю»

Игрок хотел сыграть в Донецке

  • 20.09.2021 17:11
  • 1889 просмотров
  • 3 комментария
МАРЛОС: «Жаль, что не сыграл за Шахтер на Донбасс Арене. И уже не сыграю»
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Марлос, чей контракт завершается в декабре, понимает, что уже не сможет сыграть в Донецке на Донбасс Арене.

«Очень расстраивает, что я не сыграл за «Шахтер» на Донбасс Арене. Видимо, уже и не сыграю, у меня уже не будет такой возможности».

«Надеюсь, что клуб все же вернется в Донецк, но я уже не буду частью этого возвращения», - сказал Марлос.

Ранее игрок дал понять, что контракт продлен не будет.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 20.09.2021 17:50
    +1
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    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 17:26
    -3
    клуб уже никогда не вернётся в Донецк, ведь сам Ахметов поддерживает действующую власть, которая всячески настраивает русских против себя. послушайте новости что они несут, если чисто гипотетически неподконтрольные вернутся под крыло украины, запретят голосовать, запишут в коллаборационисты, будут проталкивать свою мова везде, в донецкой области!!!( я до 20го года ни разу не слышал украинского речь в мариуполе), они с ума посходили, и это поддерживает ахмет своими телеканалами. Донецк уже никогда не будет Украиной, забудьте, эту националистическую лавину уже не остановить.
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    johndow
    online
    johndow, 20.09.2021 17:13
    +1
    Давай к истокам в МХ или вообще к Лучу в ДК)
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