Марлос назвал лучший сезон в составе Шахтера

В сезоне 2017/18 натурализированный полузащитник в 41 матче за клуб забил 22 гола.

«Думаю, этот сезон был лучшим для меня в «Шахтере». Это был очень хороший период для меня. Считаю, что футболист выходит на топ-уровень, когда ему примерно 28 лет. Это время, когда ты готов физически и очень хорош головой. Наверное, это был тот момент, когда у меня все получалось на самом высоком уровне.

Сегодня я чувствую себя сложнее физически, но моя голова и моя техника – это не теряется. Возможно, у меня нет столько сил, чтобы бежать, но голова еще думает», - сказал Марлос.

Ранее Марлос отметил, что его контракт с «Шахтером» скоро заканчивается и расставание с клубом будет тяжелым.

33-летний Марлос выступает в «Шахтере» с 2014 года. По информации tranfermarkt.de, его контракт с «горняками» заканчивается в декабре 2021 года.