Марлос назвал лучший сезон в составе Шахтера

Хавбек «горняков» назвал лучший период в донецком клубе

  • 20.09.2021 15:44
  • 1651 просмотр
  • 1 комментарий
Марлос назвал лучший сезон в составе Шахтера
© Шахтер Донецк. Марлос

В сезоне 2017/18 натурализированный полузащитник в 41 матче за клуб забил 22 гола.

«Думаю, этот сезон был лучшим для меня в «Шахтере». Это был очень хороший период для меня. Считаю, что футболист выходит на топ-уровень, когда ему примерно 28 лет. Это время, когда ты готов физически и очень хорош головой. Наверное, это был тот момент, когда у меня все получалось на самом высоком уровне.

Сегодня я чувствую себя сложнее физически, но моя голова и моя техника – это не теряется. Возможно, у меня нет столько сил, чтобы бежать, но голова еще думает», - сказал Марлос.

Ранее Марлос отметил, что его контракт с «Шахтером» скоро заканчивается и расставание с клубом будет тяжелым.

33-летний Марлос выступает в «Шахтере» с 2014 года. По информации tranfermarkt.de, его контракт с «горняками» заканчивается в декабре 2021 года.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Молодов
    online
    Олег Молодов, 20.09.2021 15:58
    +1
    Антипод Селезнева) у того лося физухи хоть отбавляй, за то с головой все хуже и хуже
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