Обсудят формат ЧМ каждые 2 года. ФИФА проведет большую встречу

30 сентября ФИФА организует большую встречу с членами ассоциации, чтобы обсудить глобальные изменения в футбольном календаре.
Текущий календарь сборных утвержден до 2024 года, а ФИФА работает над идеей проводить чемпионаты мира каждые два года, а не раз в четыре года.
Ранее сообщалось, что УЕФА и ведущие европейские клубы выступают против подобных изменений, но ФИФА намерена продолжать обсуждение вопроса.
Не исключено, что окончательное решение будет принято до конца этого года.
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Источник — BBC
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