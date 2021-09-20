Обсудят формат ЧМ каждые 2 года. ФИФА проведет большую встречу

УЕФА против

  • 20.09.2021 15:11
  • 182 просмотра
  • 1 комментарий
Обсудят формат ЧМ каждые 2 года. ФИФА проведет большую встречу
© Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября ФИФА организует большую встречу с членами ассоциации, чтобы обсудить глобальные изменения в футбольном календаре.

Текущий календарь сборных утвержден до 2024 года, а ФИФА работает над идеей проводить чемпионаты мира каждые два года, а не раз в четыре года.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ведущие европейские клубы выступают против подобных изменений, но ФИФА намерена продолжать обсуждение вопроса.

Не исключено, что окончательное решение будет принято до конца этого года.

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Источник — BBC

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    gajvir
    gajvir, 20.09.2021 15:23
    0
    Той випадок , коли бажання гребти ще більше грошей відключає розум.
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