КОНОПЛЯ: «Молодые украинцы имеют все качества, чтобы делать результат»

22-летний защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу над «Мариуполем» (5:0) в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

– 5:0 – счет, который команда заслужила?

– Да, я думаю, заслуживали даже больше. Мы имели много возможностей, которыми не воспользовались, нужно было забивать еще.

– Ты оформил хет-трик по голевым передачам. Как это воспринял?

– Очень приятно, что так получилось. Но я имел гораздо больше возможностей находить партнеров в чужой штрафной, так что три передачи – не предел.

– Во втором тайме во время паузы в матче ты говорил с Роберто Де Дзерби. Что именно сказал тебе тренер?

– Это были подсказки по игровым моментам. Ничего особенного.

– Именно молодые украинцы сделали результат. Почему?

– В команде все ребята обладают хорошими качествами и потенциально отличные игроки. Молодые бразильцы и те, кто постарше, как бразильцы, так и украинцы, нам помогают. Считаю, у нас есть все качества и возможности, чтобы делать результат.

– Победа над «Мариуполем» – реабилитация за поражение от «Шерифа»?

– Это может помочь нам психологически, дать заряд на новые игры. После «Шерифа» осадок был неприятный, но не скажу, что это реабилитация. Разные турниры, разные задачи. Там нужно еще больше выкладываться, проявлять наилучшие качества.