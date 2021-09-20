Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал самые главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 20.09.2021 12:43
  • 451 просмотр
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Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

Главные цифры восьмого тура УПЛ – в нашем обзоре.

«Динамо» берет верх над «Александрией» в общем 3-й раз подряд (мячи 4-1), а на своем поле - 4-й (мячи 8-1).

Киевляне одерживают 20-ю победу над александрийцами в чемпионатах Украины.

Бело-синие забивают черно-желто-зеленым 11 игр кряду, а в родных стенах - во всех 13.

«Динамо» празднует в общем 4-ю викторию подряд (мячи 14-0), а дома - 3-ю (мячи 12-0).

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 25 игр (+21=4), а домашняя - 13 (+11=2).

Подопечные Мирчи Луческу забивают на своем поле 13 матчей кряду.

Динамовцы продлевают свою общую сухую серию до 373-х минут, а домашнюю - до 283-х.

100-й матч в карьере проводит Георгий Бущан (ЧУ - 61, КУ - 7, СК - 1, ЕК - 20, СУ - 11).

Сергей Сидорчук становится 5-м игроком за годы независимости, проведшим 100 матчей за «Динамо» в качестве капитана (ЧУ - 63, КУ - 6, СК - 1, ЕК - 30).

Виктор Цыганков, 7-й раз поразивший ворота «Александрии» (ЧУ - 6, КУ - 1), забивает 80-й мяч в карьере в рядах сине-белых (ЧУ - 66, КУ - 4, ЕК - 10) и, обойдя Виктора Леоненко, выходит на 7-е место в списке лучших бомбардиров киевлян за годы независимости.

Виктор Цыганков, забивший решающий мяч на 90+7-й минуте, становится автором самого позднего победного гола в истории УПЛ.

Динамовцы повторяют личный антирекорд, заработав на своем поле 7 желтых карточек.

«Александрия» по-прежнему не знает побед в гостях у «Динамо» - 1 ничья и 12 поражений.

Черно-желто-зеленые проводят 90-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Шахтер», 3-й раз подряд одолевший «Мариуполь» с крупным счетом (мячи 12-1), наносит 15-й разгром оранжево-синим в чемпионатах Украины.

Рекордные беспроигрышная и голевая серии горняков во встречах с мариупольцами достигает 47 игр (+43=4).

Даниил Сикан становится автором 1900-го гола оранжево-черных в УПЛ, а Георгий Судаков - 18-го рекордного для дончан дубля в баталиях с южанами.

«Шахтер» забивает 11 матчей подряд.

4-й раз поражает ворота оранжево-синих Тете, 3-й - Георгий Судаков.

«Мариуполь» становится 4-м клубом, потерпевшим 65 крупных поражений в украинских чемпионатах.

16-й летний форвард мариупольцев Даниил Савин становится первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим в УПЛ.

«Десна» выигрывает у «Руха» во всех трех встречах (мячи 8-1).

Подопечные Александра Рябоконя празднуют 25-ю домашнюю викторию в 50-м матче на своем поле.

«Рух» терпит 10-е поражение в гостях.

Черно-желтые обновляют личный антирекорд, пропуская на чужих полях 7 игр кряду.

«Днепр-1» одерживает 4-ю победу подряд в родных стенах (мячи 8-1).

«Верес» терпит 60-е поражение в элитном дивизионе.

Ровенчане устанавливают два новых личных рекорда, прервав свою общую сухую серию на 389-й минуте, а гостевую - на 247-й.

Юрий Максимов проводит 50-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Ворсклы» (+20=16-14, 66-57).

Полтавчане забивают дома 10 игр кряду.

«Минай» по-прежнему не может отпраздновать первую гостевую викторию в элитном дивизионе - 5 ничьих и 12 поражений.

Закарпатцы повторяют личный антирекорд, пропуская на выезде 8 матчей подряд.

«Заря», 5-й раз нанесшая разгром «Черноморцу», одерживает 25-ю крупную победу на своем поле.

Александр Гладкий 5-й раз поражает ворота «моряков». 4 мяча он забил одесситам в УПЛ (2 - за «Шахтер», по 1 - за «Карпаты» и «Зарю») и 1 - в Кубке Украины (за «Карпаты»).


ФК Заря. Александр Гладкий

«Черноморец» пропускает в гостях 10 игр кряду.

«Колос» одерживает 10-ю победу на чужих полях.

Вячеслав Чурко, поразивший ворота красно-желтых на 90+5-й минуте, становится автором самого позднего гола ковалевцев в УПЛ. Ко всему прочему, его мяч оказывается 50-м, пропущенным «Ингульцом» в элитном дивизионе.

«Металлист 1925» прерывает свою проигрышную серию из 4-х матчей, а «Львов» - из 3-х.

Харьковчане, впервые сыгравшие на «ноль», подписывают первую мировую в чемпионатах Украины.

«Львов», проведший 30-й сухой матч в УПЛ, завершает свою серию с пропущенными голами, которая составила 11 игр. Последний раз защита сине-золотых оказывалась на высоте 24 апреля 2021 года - 1:0 дома с «Десной».

«Львов» обходится без побед 10 матчей подряд (=4-6).

Общая безголевая серия сине-золотых достигает 346 минут, а гостевая желто-синих - 360.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Каспар Дубра («Александрия») и Денис Костышин («Колос»), 1-й - Витинью («Динамо»), Алексей Паламарчук («Черноморец»), Кирилл Фесюн («Колос»), Олег Козишкурт, Никита Махиня, Паоло Недес, Богдан Поталов, Даниил Савин, Олег Степаненко, Олег Филонов и Илья Царюк (все - «Мариуполь»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Андрей Семенко («Минай»).

95-й мяч в УПЛ забивает Александр Гладкий, 5-й - Даниил Сикан, 1-й - Михаил Мудрик (в 29-й игре) и Александр Черноморец (в 44-й).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Даниил Сикан («Шахтер»).


ФК Шахтер. Даниил Сикан

Четвертый матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Виктор Цыганков.

Забивший в свои ворота защитник «Миная», Виктор Лиховидько становится автором 100-го гола хозяев в сезоне-2021/22.

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Георгий Судаков (в 53-й игре).

20-й пенальти из 21, в том числе 9-й подряд, реализовывает Виктор Цыганков, 8-й из 10 - Александр Гладкий.

6-ю пенальтийскую дуэль из 27 выигрывает Евгений Гальчук.

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывают Игорь Кирюханцев (в 75-м матче) и Михаил Сергийчук (в 106-м).

30-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    Face Control
    Face Control, 20.09.2021 12:55
    -1
    Факт один, развпятьлетние взяли три поинта с помощью шуб, всё как обычно.
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