ФОТО. Ждала дебютного гола Месси. Свитолина посетила матч ПСЖ – Лион

Элина вместе с мужем сходила на центральный матч шестого тура чемпионата Франции

  • 20.09.2021 12:45
  • 1834 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Ждала дебютного гола Месси. Свитолина посетила матч ПСЖ – Лион
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вместе с мужем Гаэлем Монфисом посетила матч шестого тура чемпионата Франции ПСЖ – «Лион» (2:1).
 
Отметим, что парижане сумели вырвать победу лишь на 90+2 минуте встречи. Лионель Месси пока что не может отличиться в составе нового клуба.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 20.09.2021 13:06
    -1
    Обижающийся из Бергамо, 20.09.2021 12:59
    Хорош, Тони Паркер супер выглядит эххх жаль я из за него и джинобили болел за Спёрс.
    Имел ввиду жаль закончил карьеру
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 20.09.2021 12:59
    -1
    Хорош, Тони Паркер супер выглядит эххх жаль я из за него и джинобили болел за Спёрс.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 20.09.2021 12:55
    -4
    А за Ваната и Черноморец не переживает?)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности