ФОТО. Ждала дебютного гола Месси. Свитолина посетила матч ПСЖ – Лион

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вместе с мужем Гаэлем Монфисом посетила матч шестого тура чемпионата Франции ПСЖ – «Лион» (2:1).



Отметим, что парижане сумели вырвать победу лишь на 90+2 минуте встречи. Лионель Месси пока что не может отличиться в составе нового клуба.