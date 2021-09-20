Виктор СКРИПНИК: «Сейчас у нас пойдут более сильные соперники»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал уверенную победу своей команды в матче с «Черноморцем» (3:0).



- Хороший сценарий получился: выходишь, сразу забиваешь, груз и давление от соперника немного уходит, и, наоборот, преобладает у нас. В каких-то моментах играли по счёту, а в других производили замены для обострения игры, чтобы не было давления у наших ворот и поднимали напряжение на половине поля соперника. Когда свежие игроки выходят и забивают, то такого сценария каждому тренеру пожелать можно.



Удачная игра, хотя сейчас у нас довольно сложный режим – через это нужно пройти, ведь мы стремились попасть в еврокубки. Хоть в этом турнире у нас пока что отсутствуют положительные эмоции, но мы продолжаем работать для их достижения. В четверг сыграли, сегодня выиграли, поэтому победа должна нам придать уверенности для дальнейших свершений. Такой ритм, который сейчас у нас, он тяжёлый, но достаточно трудовой.



- На данный момент, много травмированных игроков. Как быстро ребята идут на поправку?

- К сожалению, сейчас сложно конкретно сказать. Жуниньо подвернул ногу на предыгровой разминке, на искусственном поле «Будё-Глимта», прошло не так много времени, но наши медики делают всё возможное для его скорейшего возвращения.



Виталий Вернидуб пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек.



Никита Шевченко ещё в Киеве на реабилитации, скоро уже должен приехать и включиться в работу,



Шахаб, насколько известно, с сегодняшнего дня должен присоединиться к общей группе. Мы, безусловно, за них переживаем.



- Что-то сказали Аллахьяру за снятую футболку?

- Это эмоции, но это его первая жёлтая. Сказал, что не нужно получать такие элементарные карточки из-за того, что забил гол и снял футболку, поэтому он понял и пообещал, что учтет это на будущее. Понять его можно, ведь наша команда сейчас переживает не очень хорошую фазу, мы недовольны тем местом в турнирной таблице и порой, той игрой, которую мы показываем, но данный матч должен послужить толчком для уверенности. Сейчас у нас пойдут более сильные соперники, будем учитывать все нюансы, хоть это делать довольно сложно.



- Когда будет начинаться подготовка к матчу с «Ромой» и в чём будет её особенность?

- Непосредственно после матча с «Днепром-1», то есть перед самой игрой. Это топовая европейская команда, думаю, каждый имеет представление об этом сопернике и что он из себя представляет. На таком уровне сыграть, а не по телевизору посмотреть, любой футболист, особенно начинающий, мечтает. Мы понимаем с кем будем играть, но также на их фоне хотим показать и свой достойный футбол.