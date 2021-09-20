Виталий МИКОЛЕНКО: «В 19 или 20 лет купил родителям квартиру»

Футболист «Динамо» сделал невероятный подарок своим родителям

  • 20.09.2021 12:00
  • 1186 просмотров
  • 2 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «В 19 или 20 лет купил родителям квартиру»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что в 19 или 20 лет приобрел своим родителям квартиру в Киеве.

«В 19 или 20 лет купил родителям квартиру. Долго собирал, плюс были премии. Понемногу насобирал. Экономить меня научила бабушка. Это, наверное, по генам передается», - сказал Миколенко.

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Источник — BurBuzz

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ZaE
    ZaE, 20.09.2021 12:24
    0
    Юрий Карпенко, 20.09.2021 12:18
    В 25 років купив ланоса, довго збирав
    Кому цікаво, що ти там купив?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 20.09.2021 12:18
    -1
    В 25 років купив ланоса, довго збирав
    Ссылка
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