Виталий МИКОЛЕНКО: «В 19 или 20 лет купил родителям квартиру»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что в 19 или 20 лет приобрел своим родителям квартиру в Киеве.

«В 19 или 20 лет купил родителям квартиру. Долго собирал, плюс были премии. Понемногу насобирал. Экономить меня научила бабушка. Это, наверное, по генам передается», - сказал Миколенко.

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