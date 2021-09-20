Виталий МИКОЛЕНКО: «В 19 или 20 лет купил родителям квартиру»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что в 19 или 20 лет приобрел своим родителям квартиру в Киеве.
«В 19 или 20 лет купил родителям квартиру. Долго собирал, плюс были премии. Понемногу насобирал. Экономить меня научила бабушка. Это, наверное, по генам передается», - сказал Миколенко.
Читайте также: Виталий МИКОЛЕНКО: «Роналду назвал меня самым жестким защитником»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — BurBuzz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.