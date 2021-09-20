Может, стоило продать? Кейн выдал худший старт за шесть лет

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн неудачно стартовал в сезоне 2021/22 в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Opta, нападающий не забил в четырех стартовых матчах чемпионата. Подобное с ним произошло впервые за шесть лет.
В 2015 году сухая серия Кейна в АПЛ остановилась на отметке в шесть игр.
Отметим, что Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ в сезоне 2020/21, забив 23 мяча и отдав 14 голевых передач.
Этим летом Кейн был близок к переходу в «Манчестер Сити», но трансфер так и не состоялся.
Источник — Opta
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