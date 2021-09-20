Юрий МОРОЗ: «В каждой игре пропускаем минимум 2 гола – это катастрофа»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал результат игры с «Зарей» (0:3).



- Поздравляем «Зарю» с уверенной победой. Нам было сегодня невероятно тяжело, ведь та постоянная проблема в обороне до сих пор присутствует. В каждой игре пропускаем минимум 2 гола – это катастрофа.



- У вас очень много молодых ребят, но даже при таком раскладе виден их прогресс.

- То, что касается контроля мяча и игры в атаке, прогресс, действительно, есть, но игра в обороне очень хромает. Много агонии, но и при ней должен быть здравый ум и действия.



- Как вы расцениваете желание играть у ваших футболистов? Со стороны видно, они очень стараются.

- Желание у них огромное – это радует, конечно. И на тренировках, и на играх стараются выкладываться на максимум, но нужно время и сыгранность для полного взаимопонимания в команде. Сегодня можно было за счет коротких передач быстрее действовать, за счет молодости они шли в обводку, но в скором времени теряли мячи.



«Заря» сегодня выглядела солиднее на поле, а нам как раз этого не хватает. Да, желания хоть отбавляй, но на данном этапе взаимопонимание команды на поле должно быть на первом месте.