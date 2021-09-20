ВИДЕО. ПОЧЕТТИНО про замену Месси

Наставник ПСЖ прокомментировал эпизод с форвардом

  • 20.09.2021 11:35
  • 1092 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. ПОЧЕТТИНО про замену Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал свое решение заменить Лионеля Месси в матче против «Лиона» (2:1).

Напомним, Месси отказался пожать руку Почеттино, когда проходил мимо тренера к скамейке парижан. 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Spectra
    Spectra, 20.09.2021 12:11
    0
    Ой господе, зачем ПСЖ его купила, просто разваливает команду , тот же Икарди которые зарабатывает намного меньше, намного полезнее
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    Милан Милан
    Милан Милан, 20.09.2021 11:51
    0
    Фуух, слава Богу, с Месси все в порядке!
    ))))
    Смешно уже просто.
    Лео, поезжай в Катар или США. Большой футбол уже не для тебя.
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