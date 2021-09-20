ВИДЕО. ПОЧЕТТИНО про замену Месси

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал свое решение заменить Лионеля Месси в матче против «Лиона» (2:1).
Напомним, Месси отказался пожать руку Почеттино, когда проходил мимо тренера к скамейке парижан.
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Источник — Sport.ua
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))))
Смешно уже просто.
Лео, поезжай в Катар или США. Большой футбол уже не для тебя.
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