ФОТО. ПЕЛЕ: «Праздную каждый лучший день»

Один из лучших футболистов в истории Пеле, который попал в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса, рассказал о своем состоянии здоровья.

«Как вы можете видеть, я бью кулаком по воздуху, празднуя каждый лучший день. Хорошее настроение — лучшее лекарство, и его у меня предостаточно. По-другому и быть не могло. Я получил так много любви, что мое сердце полно благодарности. Спасибо всему удивительному персоналу больницы Альберта Эйнштейна!» — написал Пеле в Instagram.