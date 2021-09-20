ФОТО. ПЕЛЕ: «Праздную каждый лучший день»

Один из лучших футболистов в истории Пеле, который попал в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса, рассказал о своем состоянии здоровья.
«Как вы можете видеть, я бью кулаком по воздуху, празднуя каждый лучший день. Хорошее настроение — лучшее лекарство, и его у меня предостаточно. По-другому и быть не могло. Я получил так много любви, что мое сердце полно благодарности. Спасибо всему удивительному персоналу больницы Альберта Эйнштейна!» — написал Пеле в Instagram.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.