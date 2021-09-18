Пеле опять попал в отделение интенсивной терапии

Король футбола Пеле был переведен в отделение интенсивной терапии стационара частной клиники, куда он был госпитализирован в конце августа.
Теперь Он был переведен в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса.
6 сентября 80-летний бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Состояние Пеле остается стабильным.
Пеле – трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970), сыграл за сборную Бразилии 92 матча и забил 77 голов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Reuters
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.