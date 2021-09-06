Король футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Король футбола Пеле сообщил, что перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки.
80-летний бразилец, трехкратный победитель чемпионата мира, встретил свою болезнь «с улыбкой на лице».
Пеле помог Бразилии завоевать чемпионство мира в 1958, 1962 и 1970 годах и до сих пор считается одним из самых лучших футболистов в истории.
Пеле подтвердил свое лечение в больнице в коротком заявлении в социальных сетях, пообещав сохранять оптимизм.
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