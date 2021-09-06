Король футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли

80-летний бразилец пообещал сохранять оптимизм

  • 06.09.2021 22:40
  • 744 просмотра
  • 2 комментария
Король футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли
© Instagram. Пеле

Король футбола Пеле сообщил, что перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки.

80-летний бразилец, трехкратный победитель чемпионата мира, встретил свою болезнь «с улыбкой на лице».

Пеле помог Бразилии завоевать чемпионство мира в 1958, 1962 и 1970 годах и до сих пор считается одним из самых лучших футболистов в истории.

Пеле подтвердил свое лечение в больнице в коротком заявлении в социальных сетях, пообещав сохранять оптимизм.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 06.09.2021 23:28
    0
    Только здоровья лучшему во всём!
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    bullyUA
    bullyUA, 06.09.2021 23:27
    0
    Здоровья королю.
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