Король футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Король футбола Пеле сообщил, что перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки.

80-летний бразилец, трехкратный победитель чемпионата мира, встретил свою болезнь «с улыбкой на лице».

Пеле помог Бразилии завоевать чемпионство мира в 1958, 1962 и 1970 годах и до сих пор считается одним из самых лучших футболистов в истории.

Пеле подтвердил свое лечение в больнице в коротком заявлении в социальных сетях, пообещав сохранять оптимизм.