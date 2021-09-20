Реал повторил рекордную беспроигрышную серию в гостевых матчах Ла Лиги

Мадридский клуб не проигрывает уже 18 матчей подряд

  • 20.09.2021 09:47
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Реал повторил рекордную беспроигрышную серию в гостевых матчах Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на выезде обыграл «Валенсию» со счетом 2:1.

Мадридский клуб не проигрывает в 18 гостевых матчах подряд в чемпионате Испании.

Таким образом, «Реал» повторил свой рекорд по самой продолжительной серии без поражений в гостевых матчах турнира. Ранее мадридцы не проигрывали в 18 матчах кряду на выезде (11 побед, 7 ничьих) в 1997 году и в 2016 году (13 побед, 5 ничьих).

В активе «Реала» 12 побед и 6 ничьих.

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Источник — Opta

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