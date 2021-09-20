КРИВЕНЦОВ: «Должны были побеждать Львов хотя б с разницей в один гол»

Наставник «Металлиста 1925» высказался о ничьей

  • 20.09.2021 08:47
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КРИВЕНЦОВ: «Должны были побеждать Львов хотя б с разницей в один гол»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

«Металыст 1925» и «Львов» сыграли вничью 0: 0. Голевой тренер харьковского клуба Валерий Кривенцов поделился мыслями о матче.

«Игра получилась боевой. Накануне матча две команды оказались в такой ситуации, когда обоим нужны очки, и нам, и «Львову». Поэтому отсюда игра получилась бескомпромиссной. Много борьбы. Первый тайм, пожалуй, в исполнении двух команд был не очень интересным. Ни для болельщиков, ни для нас, потому что команды присматривались. А второй тайм, на мой взгляд, прошел под нашу диктовку, мы создали моменты и должны были забивать. Поэтому мне кажется, что мы должны были сегодня побеждать, хотя бы, с разницей в один гол», - сказал Кривенцов.

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Источник — Sport.ua

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