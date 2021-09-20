КРИВЕНЦОВ: «Должны были побеждать Львов хотя б с разницей в один гол»

«Металыст 1925» и «Львов» сыграли вничью 0: 0. Голевой тренер харьковского клуба Валерий Кривенцов поделился мыслями о матче.
«Игра получилась боевой. Накануне матча две команды оказались в такой ситуации, когда обоим нужны очки, и нам, и «Львову». Поэтому отсюда игра получилась бескомпромиссной. Много борьбы. Первый тайм, пожалуй, в исполнении двух команд был не очень интересным. Ни для болельщиков, ни для нас, потому что команды присматривались. А второй тайм, на мой взгляд, прошел под нашу диктовку, мы создали моменты и должны были забивать. Поэтому мне кажется, что мы должны были сегодня побеждать, хотя бы, с разницей в один гол», - сказал Кривенцов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.