Криштиану РОНАЛДУ: «Каждая игра в АПЛ – потрясающая борьба за три очка»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» (2:1) в матче 5-го тура АПЛ. Форвард МЮ Криштиану Роналду в Instagram поделился впечатлениями.

«Каждая игра в Премьер-лиге — это всегда потрясающая борьба за три очка. Сегодня мы получили представление обо всех препятствиях, которые мы встретим на нашем пути, но мы должны сосредоточиться на наших целях. Вместе! Сильные! Сконцентрированы! Вперед, «дьяволы»!» — написал Роналду.