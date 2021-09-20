В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла берлинский «Унион» со счетом 4:2.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Фогльзаммер (Унион Берлин).
|57'
|ГОЛ ! С пенальти забил Макс Крузе (Унион Берлин).
|52'
|ГОЛ ! Автогол забил Марвин Фридрих (Боруссия Д).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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