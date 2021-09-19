5-й тур
Боруссия Д
4 : 2
Унион Берлин
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль феноменального Холанда. Боруссия Д забила 4 гола Униону из Берлина

21-летний норвежец за 5 матчей забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи

  • 19.09.2021 21:08
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Дубль феноменального Холанда. Боруссия Д забила 4 гола Униону из Берлина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В домашнем матче 5-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» победила «Унион» Берлин со счетом 4:2.

Дубль у составе хозяев оформил Эрлинг Холанд. 21-летний норвежец за 5 матчей турнира забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи!

«Боруссия» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги (12 очков) после «Баварии» (13).

Бундеслига. 5-й тур

«Боруссия» Дортмунд – «Унион» Берлин – 4:2

Голы: Рафаэл Геррейру, 10, Холанд, 24, 83, Фридрих, 52 (автогол) – Крузе, 57 (пен), Фогльзаммер, 81.

«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс (Понграчич, 89), Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Витсель, Ройс (Мукоко, 89), Дахуд (Азар, 84), Беллингем, Холанд, Мален (Вольф, 73).

«Унион»: Луте, Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Баумгартль (Фогльзаммер, 77), Рюерсон, Хедира (Харагути, 71), Озтунали (Тойхерт, 55), Премель, Крузе (Эндо, 77), Авонийи (Беренс, 55).

Предупреждения: Фридрих, 15. Хуммельс, 50. Гиссельманн, 50. Витсель, 57. Рюерсон, 90+1.

Судья: Яблонски (Германия).

19 сентября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

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Источник — Sport.ua

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