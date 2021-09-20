Мирослав СТУПАР: «Рыбалка забыл, что на матче работает система ВАР»

Назначенный в ворота «Александрии» пенальти в компенсированное время в поединке чемпионата УПЛ с «Динамо» вызвал неоднозначную реакцию в отечественных футбольных кругах.

Экс арбитр ФИФА, известный футбольный эксперт Мирослав Ступар поделился впечатлениями от судейства в этом матче.

«В эпизоде с назначением пенальти арбитр Кривушкин сначала не зафиксировал нарушение правил на Денисе Гармаше. Однако после подсказки судьи, который работал с системой ВАР и личного просмотра, исправился.

Полузащитник Сергей Рыбалка действительно придержал Гармаша. Создалось впечатление, что он попросту забыл, что на матче функционирует система ВАР, которая таких шалостей не пропускает. Вполне возможно, что в другом случае для Рыбалки все бы обошлось.

В целом же, арбитр Кривушкин отработал не лучшим образом. На мой взгляд, предупреждения Виталию Буяльскому, Сергею Сидорчуку и Клаудио Спинелли были не по делу. А вот эмоциональный монолог Мирчи Луческу после одного из эпизодов остался арбитром почему-то незамеченным. Хотя тренер «Динамо» заслуживал «горчичник», - сказал Ступар.