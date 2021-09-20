ГРЕЧИШКИН: «Петракову и Малиновскому надо было разобраться вдвоем»

Украинский футболист – о конфликте в сборной

  • 20.09.2021 04:01
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ГРЕЧИШКИН: «Петракову и Малиновскому надо было разобраться вдвоем»
© ФК Черноморец. Дмитрий Гречишкин

Полузащитник «Генчлербирлиги» Дмитрий Гречишкин поделился мнением о конфликте исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова и одного из лидеров нашего «национала» Руслана Малиновского.

«Я соглашаюсь со многими, что не надо было это выносить на всеобщее обозрение, а решить это внутри сборной. Сейчас это много обсуждают, а еще Малиновского не вызывали в сборную, то еще больше будут. Трудно комментировать. По-хорошему надо было разобраться вдвоем, созвониться и все наладить. У нас есть главный тренер и это его выбор и право. Малиновский весомая потеря для сборной Украины, он очень важный игрок для нашей главной команды», - сказал Гречишкин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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