Виталий МИКОЛЕНКО: «Стать легендой Динамо очень сложно»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко признался, что хочет стать легендой своего клуба.
– Какой след в истории киевского «Динамо» ты хотел бы после себя оставить?
– Наверное, лучшим бомбардиром в истории клуба я не стану. Хотелось бы побольше матчей играть и побольше чемпионств выигрывать. Стать легендой клуба очень сложно.
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Источник — BurBuzz
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