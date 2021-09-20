Виталий МИКОЛЕНКО: «Стать легендой Динамо очень сложно»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко признался, что хочет стать легендой своего клуба.

– Какой след в истории киевского «Динамо» ты хотел бы после себя оставить?

– Наверное, лучшим бомбардиром в истории клуба я не стану. Хотелось бы побольше матчей играть и побольше чемпионств выигрывать. Стать легендой клуба очень сложно.

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