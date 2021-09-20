Виталий МИКОЛЕНКО: «Стать легендой Динамо очень сложно»

Защитник «Динамо» рассказал о свей мечте

  • 20.09.2021 03:39
  • 53 просмотра
  • 0 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «Стать легендой Динамо очень сложно»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко признался, что хочет стать легендой своего клуба.

– Какой след в истории киевского «Динамо» ты хотел бы после себя оставить?
– Наверное, лучшим бомбардиром в истории клуба я не стану. Хотелось бы побольше матчей играть и побольше чемпионств выигрывать. Стать легендой клуба очень сложно.

Читайте также: Виталий МИКОЛЕНКО: «Сказал Яремчуку, что Бенфика отскочила»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BurBuzz

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности