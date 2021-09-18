Виталий МИКОЛЕНКО: «Сказал Яремчуку, что Бенфика отскочила»

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничью с португальской «Бенфикой» (0:0) в матче 1 тура Лиги чемпионов.
«Самый сложный момент был для Коли Шапаренко. Все уже думали, что мы забили на последних секундах и победили. Там был чистый «вне игры», если смотреть по эпизоду.
Я бы не сказал, что у нас украли победу. Когда-то нам поможет ВАР, сейчас он нам не помог. Могли проиграть, могли выиграть. Считаю, что ничья - закономерный результат.
Я сказал Яремчуку, что они отскочили, а он то же самое сказал в ответ мне», - признался Миколенко.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.