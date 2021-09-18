Виталий МИКОЛЕНКО: «Сказал Яремчуку, что Бенфика отскочила»

Защитник «Динамо» рассказал, как команда восприняла ничью с португальским грандом

  • 18.09.2021 14:47
  • 2894 просмотра
  • 2 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Сказал Яремчуку, что Бенфика отскочила»
© Футбол 1/2/3. Виталий Миколенко и Роман Яремчук

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничью с португальской «Бенфикой» (0:0) в матче 1 тура Лиги чемпионов.

«Самый сложный момент был для Коли Шапаренко. Все уже думали, что мы забили на последних секундах и победили. Там был чистый «вне игры», если смотреть по эпизоду.

Я бы не сказал, что у нас украли победу. Когда-то нам поможет ВАР, сейчас он нам не помог. Могли проиграть, могли выиграть. Считаю, что ничья - закономерный результат.

Я сказал Яремчуку, что они отскочили, а он то же самое сказал в ответ мне», - признался Миколенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Chuess
    Chuess, 18.09.2021 15:55
    +1
    Все верно сказал, а за заголовок таким авторам 2ка, или кайфуете от срача?
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    Leon LeGa
    Leon LeGa, 18.09.2021 14:58
    +1
    Почему надо было оборвать фразу посередине?
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