Виталий МИКОЛЕНКО: «Сказал Яремчуку, что Бенфика отскочила»

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничью с португальской «Бенфикой» (0:0) в матче 1 тура Лиги чемпионов.

«Самый сложный момент был для Коли Шапаренко. Все уже думали, что мы забили на последних секундах и победили. Там был чистый «вне игры», если смотреть по эпизоду.

Я бы не сказал, что у нас украли победу. Когда-то нам поможет ВАР, сейчас он нам не помог. Могли проиграть, могли выиграть. Считаю, что ничья - закономерный результат.

Я сказал Яремчуку, что они отскочили, а он то же самое сказал в ответ мне», - признался Миколенко.