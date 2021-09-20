Василий КОБИН: «Командой доволен»

Наставник «Миная» – о поражении от «Ворсклы»

  • 20.09.2021 02:18
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  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Командой доволен»
© Футбол 1/2/3. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:2) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хорошая игра была как со стороны «Миная», так и со стороны «Ворсклы». Мы понимали, куда мы едем и готовились к тяжелому матчу. Тактически много работали на тренировках. Естественно, мы строили свою игру на контратаках и у нас это хорошо получалось, но не могли забить. Хорошие были выпады, контратаки, и нужно было из контратак выжимать максимум - забивать голы. Готовились к стандартным положениям, собственно, после них и пропустили. Однако я командой доволен», - сказал Кобин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 20.09.2021 02:48
    0
    Вася ты какую игру смотрел???4 удара по воротам ,из них 2 вствор за всю игру,и ты этим доволен???
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