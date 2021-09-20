Василий КОБИН: «Командой доволен»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:2) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хорошая игра была как со стороны «Миная», так и со стороны «Ворсклы». Мы понимали, куда мы едем и готовились к тяжелому матчу. Тактически много работали на тренировках. Естественно, мы строили свою игру на контратаках и у нас это хорошо получалось, но не могли забить. Хорошие были выпады, контратаки, и нужно было из контратак выжимать максимум - забивать голы. Готовились к стандартным положениям, собственно, после них и пропустили. Однако я командой доволен», - сказал Кобин.