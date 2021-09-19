Эдуард СОБОЛЬ: «Малиновский? Если и должны просить, то Ярмоленко или Пятов»

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь оценил ситуацию хавбека Руслана Малиновского, которого наставник Александр Петраков не вызвал на сбор национальной команды.

«Это решение тренера. Я, честно говоря, не должен ничего комментировать. Такого футболиста, как Малиновский, будет не хватать сборной. Он еще поможет нам, я уверен».

«Повлиять на Петракова? Если и должны просить, то Ярмоленко или Пятов. Это они должны разговаривать с тренером, если такой разговор будет», - сказал Соболь.