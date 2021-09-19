Эдуард СОБОЛЬ: «Малиновский? Если и должны просить, то Ярмоленко или Пятов»

Возможно, будет разговор с тренером

  • 19.09.2021 22:16
  • 2225 просмотров
  • 2 комментария
Эдуард СОБОЛЬ: «Малиновский? Если и должны просить, то Ярмоленко или Пятов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь оценил ситуацию хавбека Руслана Малиновского, которого наставник Александр Петраков не вызвал на сбор национальной команды.

«Это решение тренера. Я, честно говоря, не должен ничего комментировать. Такого футболиста, как Малиновский, будет не хватать сборной. Он еще поможет нам, я уверен».

«Повлиять на Петракова? Если и должны просить, то Ярмоленко или Пятов. Это они должны разговаривать с тренером, если такой разговор будет», - сказал Соболь.

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Источник — Великий футбол

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 19.09.2021 22:36
    0
    Назріває бунт по ходу. Думаю петраков відбір не закінчить. Гравці підуть за маліною, якщо вони нормальні пацики. Не так чувак построїв відносини з лідерами через те ніколи не стане топом навіть в Україні
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 22:22
    -4
    перевёл стрелки на пенсов
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