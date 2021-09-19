Владислав КАБАЕВ: «Игроки Зари не дадут в обиду нашего тренера»

Хавбек оценил последние результаты команды

  • 19.09.2021 21:55
  • 918 просмотров
  • 8 комментариев
Владислав КАБАЕВ: «Игроки Зари не дадут в обиду нашего тренера»
© zarya-lugansk.com

Хавбек «Зари» Владисдлав Кабаев оценил победу в матче против «Черноморца», а также прокомментировал слухи о смене тренера Виктора Скрипника после ряда неудач.

«Приятно, что победили. Последнее время много критики выливается за «Зарю», и мы сами понимали, что она была справедливой где-то. Очень нужно было сегодня побеждать. Нужно было «Черноморцу» забить быстрый гол, там много молодых игроков. Сегодня это сработало. Я давно не забивал, хотелось забить. Хочется забивать чаще».

«Поражение в Норвегии? Повезло, что в четверг был тот матч, а уже в воскресенье этот, смогли где-то ответить. Понимаем, что все хотят видеть «Зарю» на том уровне, что в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. Все понимаем, где-то извиняемся. Да, был разговор команды с президентом. Он поддержал команду, никакой критики не было. Все у нас нормально».

«И мы играем за тренера, потому что нам нравится с ним работать, нравится тренировочный процесс. Тренера в обиду не дадим», - сказал Кабаев.

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Источник — ПроФутбол

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 19.09.2021 22:29
    0
    an52, 19.09.2021 22:22
    Ти баки не забивай! Усі прекрасно розуміють, що і 10 перемог в УПЛ не компенсують вашу ганьбу в єврокубках
    У наших всех клубов позорные матчи в Европе,взять Колос,Ворсклу,Шахтер ,да и ДК туда же
    Ссылка
    an52
    an52, 19.09.2021 22:22
    -1
    Ти баки не забивай! Усі прекрасно розуміють, що і 10 перемог в УПЛ не компенсують вашу ганьбу в єврокубках
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 19.09.2021 22:20
    +1
    С победой Зарю!
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 19.09.2021 22:18 (изменен)
    0
    zzg77, 19.09.2021 22:08
    Сабо про вас уже всё сказал!!! Играть надо во всех матчах, а не через раз.
    Это касается абсолютно всех наших клубов ,и ШД и ДК
    Ссылка
    zzg77
    zzg77, 19.09.2021 22:08
    -2
    Сабо про вас уже всё сказал!!! Играть надо во всех матчах, а не через раз.
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    KoPoJIb_KpoToB, 19.09.2021 22:08
    0
    В прошлой игре с Викингами вы отлично это показали. Они вас на бую вертели как хотели, позорники.
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 22:00
    0
    Вы сами это делаете своей игрой в Европе
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    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 19.09.2021 21:59
    0
    ну-ну... ми вже вас бачили у справі.... пацанва київська - не показник!
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