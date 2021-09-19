Владислав КАБАЕВ: «Игроки Зари не дадут в обиду нашего тренера»

Хавбек «Зари» Владисдлав Кабаев оценил победу в матче против «Черноморца», а также прокомментировал слухи о смене тренера Виктора Скрипника после ряда неудач.

«Приятно, что победили. Последнее время много критики выливается за «Зарю», и мы сами понимали, что она была справедливой где-то. Очень нужно было сегодня побеждать. Нужно было «Черноморцу» забить быстрый гол, там много молодых игроков. Сегодня это сработало. Я давно не забивал, хотелось забить. Хочется забивать чаще».

«Поражение в Норвегии? Повезло, что в четверг был тот матч, а уже в воскресенье этот, смогли где-то ответить. Понимаем, что все хотят видеть «Зарю» на том уровне, что в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. Все понимаем, где-то извиняемся. Да, был разговор команды с президентом. Он поддержал команду, никакой критики не было. Все у нас нормально».

«И мы играем за тренера, потому что нам нравится с ним работать, нравится тренировочный процесс. Тренера в обиду не дадим», - сказал Кабаев.