Рональд КУМАН: «Не ожидал таких проблем в Барселоне»

Наставник «Барселоны» - о трудностях своей работы

  • 19.09.2021 20:52
  • 967 просмотров
  • 1 комментарий
Рональд КУМАН: «Не ожидал таких проблем в Барселоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о трудностях, которые он испытывает при работе с каталонцами:

«Я не жалею, что пришел в «Барсу». Сложившаяся ситуация сложна для меня, для клуба и для всех каталонцев. Нам многого не хватает. Мы хотим лучшего для «Барсы».

Я хотел оказаться здесь, но не ожидал таких проблем... Особенно такой финансовой ситуации. Но я борюсь и хочу быть здесь. Хочу побеждать.

Все зависит от результата, но в команде произошли серьезные изменения, были травмы, сейчас играет много молодежи.

Значение имеют только победы, но не должно быть так, что перед матчем с «Баварией» мне приходится отвечать на вопросы о своем будущем. Сейчас вы спросили, боюсь ли я за свою будущее в «Барсе». Я не считаю, что это нормально. Я трачу силы на другие вещи».

Ранее вице-президент «Барселоны» заявил, что клуб не собирается увольнять Кумана.

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    karimj
    karimj, 19.09.2021 21:06
    0
    Доведи, що ти хороший тренер з тими гравцями, що є в твоєму розпорядженні. Тим більше що гравці висококласні.
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