Рональд КУМАН: «Не ожидал таких проблем в Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о трудностях, которые он испытывает при работе с каталонцами:

«Я не жалею, что пришел в «Барсу». Сложившаяся ситуация сложна для меня, для клуба и для всех каталонцев. Нам многого не хватает. Мы хотим лучшего для «Барсы».

Я хотел оказаться здесь, но не ожидал таких проблем... Особенно такой финансовой ситуации. Но я борюсь и хочу быть здесь. Хочу побеждать.

Все зависит от результата, но в команде произошли серьезные изменения, были травмы, сейчас играет много молодежи.

Значение имеют только победы, но не должно быть так, что перед матчем с «Баварией» мне приходится отвечать на вопросы о своем будущем. Сейчас вы спросили, боюсь ли я за свою будущее в «Барсе». Я не считаю, что это нормально. Я трачу силы на другие вещи».

Ранее вице-президент «Барселоны» заявил, что клуб не собирается увольнять Кумана.