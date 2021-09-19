Ла Лига. Реал Сосьедад и Севилья голов не забивали

Сегодня «Севилья» в пятом туре испанской Ла Лиги на выезде не смогла обыграть «Реал Сосьедад» - ничья 0:0. Ранее с аналогичным счетом завершился матч «Мальорка» - «Вильярреал».
«Реал Сосьедад» - «Севилья» - 0:0
«Реал Сосьедад» – Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 75), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Мерино, Субименди, Ойарсабаль (Лобете, 58), Серлот (Валера, 74), Исак (Янузай, 39), Порту (Гевара, 75).
«Севилья» – Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Окампос, 46), Фернандо, Дилэйни (Жордан, 60), Гомес (Рекик, 85), Ламела (Оскар Родригес, 46), Эн-Несири (Рафа Мир, 70).
Предупреждения: Ракитич (20), Ламела (45), Муньос (61), Янузай (72), Оскар Родригес (82).
Источник — Sport.ua
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