5-й тур
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Реал Сосьедад и Севилья голов не забивали

Еще одна нулевая ничья в чемпионате Испании

  • 19.09.2021 19:21
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Ла Лига. Реал Сосьедад и Севилья голов не забивали
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Севилья» в пятом туре испанской Ла Лиги на выезде не смогла обыграть «Реал Сосьедад» - ничья 0:0. Ранее с аналогичным счетом завершился матч «Мальорка» - «Вильярреал».

«Реал Сосьедад» - «Севилья» - 0:0

«Реал Сосьедад» – Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 75), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Мерино, Субименди, Ойарсабаль (Лобете, 58), Серлот (Валера, 74), Исак (Янузай, 39), Порту (Гевара, 75).

«Севилья» – Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Окампос, 46), Фернандо, Дилэйни (Жордан, 60), Гомес (Рекик, 85), Ламела (Оскар Родригес, 46), Эн-Несири (Рафа Мир, 70).

Предупреждения: Ракитич (20), Ламела (45), Муньос (61), Янузай (72), Оскар Родригес (82).

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Источник — Sport.ua

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