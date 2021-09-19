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0 : 0
Вильярреал
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Вильярреал не сумел обыграть Мальорку

Команды голов не забивали

  • 19.09.2021 17:08
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Ла Лига. Вильярреал не сумел обыграть Мальорку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Вильярреал» в матче пятого тура Ла Лиги на выезде потерял очки в матче с «Мальоркой». Зрители забитых голов в матче так и не увидели.

«Мальорка» - «Вильярреал» - 0:0

«Мальорка» – Рейна, Маффео (Састре, 38), Вальент, Оливан, Коста, Кубо (Ли Кан Ин, 90), Севилья, Баба (Батталья, 90), Дани Родригес, Фер Ниньо (Хопп, 60), Ндиайе (Лаго Джуниор, 60).

«Вильярреал» – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Пенья, 73), Капу, Коклен (Парехо, 56), Тригерос (Альберто Морено, 57), Мойсес Гомес, Данджума (Пино, 57), Диа (Пако Алькасер, 57).

Предупреждения: Састре (41), Ндиайе (53), Диа (54), Пино (59), Альбиоль (84).

Вчера «Атлетико» Мадрид не сумел обыграть «Атлетик» Бильбао.

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Источник — Sport.ua

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