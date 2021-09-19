Ла Лига. Вильярреал не сумел обыграть Мальорку

Сегодня «Вильярреал» в матче пятого тура Ла Лиги на выезде потерял очки в матче с «Мальоркой». Зрители забитых голов в матче так и не увидели.
«Мальорка» - «Вильярреал» - 0:0
«Мальорка» – Рейна, Маффео (Састре, 38), Вальент, Оливан, Коста, Кубо (Ли Кан Ин, 90), Севилья, Баба (Батталья, 90), Дани Родригес, Фер Ниньо (Хопп, 60), Ндиайе (Лаго Джуниор, 60).
«Вильярреал» – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Пенья, 73), Капу, Коклен (Парехо, 56), Тригерос (Альберто Морено, 57), Мойсес Гомес, Данджума (Пино, 57), Диа (Пако Алькасер, 57).
Предупреждения: Састре (41), Ндиайе (53), Диа (54), Пино (59), Альбиоль (84).
Вчера «Атлетико» Мадрид не сумел обыграть «Атлетик» Бильбао.
Источник — Sport.ua
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