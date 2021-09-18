5-й тур
Атлетико Мадрид
0 : 0
Атлетик
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико не смог сломить сопротивление Атлетика

Поединок Ла Лиги завершился нулевой ничьей

  • 18.09.2021 19:55
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Атлетико не смог сломить сопротивление Атлетика
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 сентября, состоялись очередные поединки 5-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Райо Вальекано» дома разгромил «Хетафе» со счетом 3:0. Мадридский «Атлетико» дома сыграл сухую ничью с «Атлетиком» (0:0).

«Райо Вальекано» — «Хетафе» — 3:0
Голы: Трехо, 9, с пенальти, Сисс, 79, Фалькао, 81

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Комесанья (Суарес, 89), Сисс, Нтека (Фалькао, 71), Трехо (Унаи Лопес, 71), Бебе (Гарсия, 54), Паласон (Гвардиола, 89).
«Хетафе»: Сория, Суарес, Иглесиас (Флорентину, 46), Джене, Куэнка, Оливера (Мата, 72), Чема Родригес (Масиас, 46), Янкто (Витоло, 14), Максимович, Аленья (Сильва, 72), Унал.
Предупреждения: Бебе (7), Джене (8), Чема Родригес (18), Суарес (38), Оливера (41), Савельич (42), Комесанья (45), Фран Гарсия (46), Аленья (66), Унал (83), Балиу (85), Сисс (90), Масиас (90).

«Атлетико» — «Атлетик» — 0:0

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Матеус Кунья, 77), Савич, Хименес, Эрмосо, Лоди (Карраско, 55), Кондогбиа (Эррера, 55), де Пауль, Льоренте, Гризманн (Суарес, 55), Корреа (Жоау Феликс, 60).
«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Саррага, 87), Венседор (Весга, 80), Рауль Гарсия (Уильямс, 63), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 63), Муниаин (Морсильо, 81).
Предупреждения: Дани Гарсия (30), Кондогбиа (36), Жоау Феликс (78), Савич (79), Уильямс (82), Матеус Кунья (89), Хименес (90).
Удаление: Жоау Феликс (78).

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Источник — Sport.ua

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