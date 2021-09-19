4-й тур
Венеция
1 : 2
Специя
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Специя вырвала победу над Венецией, Коваленко остался в запасе

«Сампдория» на выезде разгромила «Эмполи»

  • 19.09.2021 18:18
  • 508 просмотров
  • 11 комментариев
Серия А. Специя вырвала победу над Венецией, Коваленко остался в запасе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча в рамках четвертого тура Серии А. «Сампдория» на выезде разгромила «Эмполи». Дубль в ворота своей бывшей команды оформил экс-форвард «Эмполи» Франческо Капуто.

А «Специя» Виктора Коваленко на последних минутах вырвала выездную победу над «Венецией». Сам украинский хавбек остался в запасе и на поле так и не вышел.

«Эмполи» - «Сампдория» - 0:3
Голы: Капуто 31, 52, Кандрева 70

«Венеция» - «Специя» - 1:2
Голы: Чеккарони 59 – Бастони 13, Бурабиа 90+4

Вчера «Аталанта» на выезде обыграла «Салернитану».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    victorpolo, 19.09.2021 19:33
    0
    Агенты у него хорошие... так продвинуть "перспективного" не каждый агент сможет!!! но в футбол агенты не играют... нужно срочно уходить на свой уровень в какую нибудь чехию, польшу, венгрию... в Белоруси еще может потянуть... но не серия А.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 19:30 (изменен)
    0
    Chemist, 19.09.2021 18:51
    Кар'єра чувака закінчилася у 25 років
    по деньгам он только выиграл, у него контракт на 4 года с Аталантой. чувак возможно и не вытянет свою карьеру, но не глупый, уход из шахты оправданный был.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 19:27
    0
    Roman0975269365, 19.09.2021 19:17
    Молодий та перспективний 😂
    дальше сидорчука пробился, сидор так и остался в дыре.
    Ссылка
    Roman0975269365
    Roman0975269365, 19.09.2021 19:17
    +1
    Молодий та перспективний 😂
    Ссылка
    Chemist
    Chemist, 19.09.2021 18:51
    +1
    Кар'єра чувака закінчилася у 25 років
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 19.09.2021 18:44
    0
    Face Control, 19.09.2021 18:23
    Витёк всех рвёт там.
    Вите надо … валить из сериала) это пока 1 что очевидно
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 19.09.2021 18:39
    0
    А «Специя» Виктора Коваленко
    ---------------------------------
    Виктор себе футбольный клуб прикупил?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 19.09.2021 18:38
    -1
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 18:28
    у тебя странный троллинг
    Всё норм.
    Ссылка
    KIEWADIM
    KIEWADIM, 19.09.2021 18:36
    +2
    Вите надо выйти!
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 18:28
    0
    Face Control, 19.09.2021 18:23
    Витёк всех рвёт там.
    у тебя странный троллинг
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 19.09.2021 18:23
    -1
    Витёк всех рвёт там.
    Ссылка
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