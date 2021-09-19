Серия А. Специя вырвала победу над Венецией, Коваленко остался в запасе

Состоялись еще два матча в рамках четвертого тура Серии А. «Сампдория» на выезде разгромила «Эмполи». Дубль в ворота своей бывшей команды оформил экс-форвард «Эмполи» Франческо Капуто.

А «Специя» Виктора Коваленко на последних минутах вырвала выездную победу над «Венецией». Сам украинский хавбек остался в запасе и на поле так и не вышел.

«Эмполи» - «Сампдория» - 0:3

Голы: Капуто 31, 52, Кандрева 70

«Венеция» - «Специя» - 1:2

Голы: Чеккарони 59 – Бастони 13, Бурабиа 90+4

Вчера «Аталанта» на выезде обыграла «Салернитану».