Малиновский помог. Аталанта на выезде обыграла Салернитану

В поединке 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» на выезде обыграла «Салернитану» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Сапата на 75-й минуте.

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на Дзаппакосту на 58-й минуте встречи.

«Салернитана» — «Аталанта» — 0:1

Гол: Сапата, 75

«Салернитана»: Белец, Страннберг, Дьомбер, Гальоло (Богдан, 68), Раньери (Ярошиньски, 61), Кешрида, Рибери (Оби, 46), Кулибали, Кулибали, Джурич (Нванкво, 74), Гондо (Бонаццоли, 61).

«Аталанта»: Муссо, Мэле, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Гозенс (Пеццелла, 90), Фройлер, Малиновский (Дзаппакоста, 58), Пашалич (Копмейнерс, 46), Сапата, Миранчук (Иличич, 46).

Предупреждения: Мэле (16), Толои (38), Джурич (45), Демирал (45), Малиновский (56), Раньери (60), Оби (73), Ярошиньски (86).