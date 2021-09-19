4-й тур
Салернитана
0 : 1
Аталанта
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Малиновский помог. Аталанта на выезде обыграла Салернитану

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе своей команды

  • 19.09.2021 00:08
  • 854 просмотра
  • 1 комментарий
Малиновский помог. Аталанта на выезде обыграла Салернитану
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» на выезде обыграла «Салернитану» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Сапата на 75-й минуте.

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на Дзаппакосту на 58-й минуте встречи.

«Салернитана» — «Аталанта» — 0:1
Гол: Сапата, 75

«Салернитана»: Белец, Страннберг, Дьомбер, Гальоло (Богдан, 68), Раньери (Ярошиньски, 61), Кешрида, Рибери (Оби, 46), Кулибали, Кулибали, Джурич (Нванкво, 74), Гондо (Бонаццоли, 61).
«Аталанта»: Муссо, Мэле, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Гозенс (Пеццелла, 90), Фройлер, Малиновский (Дзаппакоста, 58), Пашалич (Копмейнерс, 46), Сапата, Миранчук (Иличич, 46).
Предупреждения: Мэле (16), Толои (38), Джурич (45), Демирал (45), Малиновский (56), Раньери (60), Оби (73), Ярошиньски (86).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    narytnyk
    narytnyk, 19.09.2021 01:16
    +1
    А чем он помог? Особо на поле он не выделялса, так ходил себе по полю туда-сюда бес толку, мне вот интересно автор то хоть смотрел игру или тока статистику с сайтов снял и придумал название на авось-раз был он на поле значит помог
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности