Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наша победа несправедлива, но таков футбол»

Наставник «Аталанты» – об исходе матча с «Салернитаной»

  • 19.09.2021 08:55
  • 3028 просмотров
  • 0 комментариев
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наша победа несправедлива, но таков футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Салернитаной» (1:0) в матче 4-го тура чемпионата Италии.

«Мы играли с командой, у которой много энергии. Это был непростой матч. «Салернитана» стартовала с 3 поражений, поэтому они были более мотивированы. Но как только они снизили интенсивность, мы взяли игру под контроль. Не буду врать, этот результат несправедлив по отношению к «Салернитане», но таков футбол.

Я выиграл несколько игр, играя «некрасиво», и намного больше проиграл, играя хорошо. С каждым годом все труднее поднимать планку, особенно сейчас, когда на нас обращают намного больше внимания. Еще раз, разум контролирует все, и нам нужно работать над этим больше, чем над чем-либо другим», - сказал Гасперини.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — DAZN

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности