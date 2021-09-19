Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наша победа несправедлива, но таков футбол»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Салернитаной» (1:0) в матче 4-го тура чемпионата Италии.

«Мы играли с командой, у которой много энергии. Это был непростой матч. «Салернитана» стартовала с 3 поражений, поэтому они были более мотивированы. Но как только они снизили интенсивность, мы взяли игру под контроль. Не буду врать, этот результат несправедлив по отношению к «Салернитане», но таков футбол.

Я выиграл несколько игр, играя «некрасиво», и намного больше проиграл, играя хорошо. С каждым годом все труднее поднимать планку, особенно сейчас, когда на нас обращают намного больше внимания. Еще раз, разум контролирует все, и нам нужно работать над этим больше, чем над чем-либо другим», - сказал Гасперини.