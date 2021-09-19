Олег ДУЛУБ: «Мои игроки должны быть львами на поле»

Главный тренер «Львова» - о матче против «Металлиста 1925»

  • 19.09.2021 17:27
  • 194 просмотра
  • 1 комментарий
Олег ДУЛУБ: «Мои игроки должны быть львами на поле»
© UA-Football. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о психологической подготовке команды к матчу восьмого тура УПЛ против «Металлиста 1925»:

«Очень надеюсь, что психологическое состояние улучшилось в команде. Потому что при взаимодействии с игроками видно, что они понимают наши требования. Движемся дальше.

Нагоняя точно никакого не было. Я им сказал, что мы проиграли матч, но не проиграли битву. Нам необходимо соответствовать эмблеме, которая у нас есть. Лев на груди, значит они должны быть львами и на поле».

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ingvar8888
    ingvar8888, 19.09.2021 17:57
    0
    Хочеться побачити левів, але під час гри леви перетворюються на сіамських котів чомусь!
    🦁🦁🦁⚽⚽🦁🦁🦁
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