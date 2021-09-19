Хулиганов накажут. Заявление Динамо по поводу драки на трибунах

Киевское «Динамо» опубликовало официальное заявление по поводу хулиганских поступков на трибунах во время матча 8-го тура УПЛ «Динамо» – «Александрия» (1:0).
Заявление ФК «Динамо» по поводу хулиганских поступков на трибунах
Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских действиях группы болельщиков относительно зрителей матча, которые сделали им замечание по поводу неправомерного использования пиротехники.
Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК «Олимпийский», клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организованная многочисленная группа лиц, находившихся в фанатском секторе #41 «Динамо», зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе #37.
В ответ на такую просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей.
Лишь после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов.
Информируем общественность о том, что указанные хулиганские действия нарушителей Закона четко зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК «Олимпийский» в ГУНП в Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины.
Надеемся, что органы правопорядка дадут надлежащую правовую оценку агрессивным действиям виновных лиц и привлекут их к уголовной ответственности за совершение преступления.
ФК «Динамо» четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства.
Источник — ФК Динамо Киев
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Там и драться не интересно!
Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских комментариях группы болельщиков, которые они сделали на спортивном портале в силу своей тупости относительно назначения пенальти в матче.
Совместно с генеральным директором Резо Чохонелидзе, глава департамента по работе с болельщиками, господин Несенюк тем не менее проявляют удовлетворение проявленными клоунскими комментариями и пожелал наградить бесплатными мисками дешёвой похлёбки следующих подхалимов, дабы укрепить в них дух цинизма и лицемерия:
*
Funny___Cat
adidas77
Fender
maxlove
Andre066
Westwood
vishu
ZaE
Это события первого тайма!
Там и драться не интересно!
Мелкие воры должены сидеть в тюрьме.
Воры - олигархи должны тоже сидеть.... в VIP -ложе Олимпийского
Пока до твоей тупой головы не дойдет что Фк Динамо Киев это частный клуб будет так всегда
А не он жалуется на Суркисов иди купи и руководи а если тогда закрой свой рот и не скули
1. Будут ли наказаны болельщики Динамо виновные в побоище?
2. Будет ли наказано Динамо крупным штрафом за поведение своих болельщиков?
3. Будет ли дисквалифицирован Олимпийский за не обеспечение безопасности болельщиков?
.
Я, думаю, что существует только один ответ — НЕТ!, пока футбольным клубом владеют воры и жулики братья Суркисы. Пример — матч Нефтяник (Ахтырка)-ДинамоК . 2008г.
Мелкие воры должены сидеть в тюрьме.
Воры - олигархи должны тоже сидеть.... в VIP -ложе Олимпийского
1. Будут ли наказаны болельщики Динамо виновные в побоище?
2. Будет ли наказано Динамо крупным штрафом за поведение своих болельщиков?
3. Будет ли дисквалифицирован Олимпийский за не обеспечение безопасности болельщиков?
.
Я, думаю, что существует только один ответ — НЕТ!, пока футбольным клубом владеют воры и жулики братья Суркисы. Пример — матч Нефтяник (Ахтырка)-ДинамоК . 2008г.
Мое мнение такое Фантов нужно ставить на место как полагается и учитывать что кроме них ходят люди с Детьми на футбол и тоже болеют за Киевскую команду
а Быдло которое перевирнуло бокал пива думает он все может
Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских комментариях группы болельщиков, которые они сделали на спортивном портале в силу своей тупости относительно назначения пенальти в матче.
Совместно с генеральным директором Резо Чохонелидзе, глава департамента по работе с болельщиками, господин Несенюк тем не менее проявляют удовлетворение проявленными клоунскими комментариями и пожелал наградить бесплатными мисками дешёвой похлёбки следующих подхалимов, дабы укрепить в них дух цинизма и лицемерия:
*
Funny___Cat
adidas77
Fender
maxlove
Andre066
Westwood
vishu
ZaE
Это Динамо решило, что хулиганов накажут!? Или они знают кого нужно наказывать?
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