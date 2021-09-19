Хулиганов накажут. Заявление Динамо по поводу драки на трибунах

Во время матча «Динамо» и «Александрии» в фанатских секторах возникла драка

  • 19.09.2021 16:50
  • 3885 просмотров
  • 21 комментарий
Хулиганов накажут. Заявление Динамо по поводу драки на трибунах
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Киевское «Динамо» опубликовало официальное заявление по поводу хулиганских поступков на трибунах во время матча 8-го тура УПЛ «Динамо» – «Александрия» (1:0).

Заявление ФК «Динамо» по поводу хулиганских поступков на трибунах

Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских действиях группы болельщиков относительно зрителей матча, которые сделали им замечание по поводу неправомерного использования пиротехники.

Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК «Олимпийский», клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организованная многочисленная группа лиц, находившихся в фанатском секторе #41 «Динамо», зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе #37.

В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей.

Лишь после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов.

Информируем общественность о том, что указанные хулиганские действия нарушителей Закона четко зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК «Олимпийский» в ГУНП в Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины.

Надеемся, что органы правопорядка дадут надлежащую правовую оценку агрессивным действиям виновных лиц и привлекут их к уголовной ответственности за совершение преступления.

ФК «Динамо» четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слава Чебан
    Слава Чебан, 19.09.2021 18:06
    0
    Andre066, 19.09.2021 17:53
    Донецкое Дерби собрало 561 болельщиков!
    Там и драться не интересно!
    Когда шахтер играл дома это была с отрывом самая посещаемая команда упл
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 19.09.2021 18:02
    -1
    Роман Порывай, 19.09.2021 18:00
    З тріо "Макс777,Фейс і ти" у кількості неадекватних висерів вказані тобою і близько не зрівняються
    Лучше б футбол или ещё что обсуждали, а не спам негативный каждый раз разводили обоюдно
    Ссылка
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 19.09.2021 18:00
    +1
    --smart--Forever, 19.09.2021 17:34
    Заявление ФК «Динамо» по поводу хулиганских комментариев своих фанов на сайте Sport.Ua:
    Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских комментариях группы болельщиков, которые они сделали на спортивном портале в силу своей тупости относительно назначения пенальти в матче.
    Совместно с генеральным директором Резо Чохонелидзе, глава департамента по работе с болельщиками, господин Несенюк тем не менее проявляют удовлетворение проявленными клоунскими комментариями и пожелал наградить бесплатными мисками дешёвой похлёбки следующих подхалимов, дабы укрепить в них дух цинизма и лицемерия:
    *
    Funny___Cat
    adidas77
    Fender
    maxlove
    Andre066
    Westwood
    vishu
    ZaE
    З тріо "Макс777,Фейс і ти" у кількості неадекватних висерів вказані тобою і близько не зрівняються
    Ссылка
    Andre066
    Andre066, 19.09.2021 17:55
    +1
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 17:45
    мало позора было во время матча, ещё их быдлота активизировалась на радостях от пенальти на 97й минуте.
    Вы вообще матч смотрели???
    Это события первого тайма!
    Ссылка
    pricolist
    pricolist, 19.09.2021 17:54
    0
    И самое главное, я уверен, что Динамо знает о таких болельщиках. Но Суркису пофиг и никак не реагирует, как президент большого клуба. Какой адекватный человек пойдет на стадион, и не дай бог еще возьмет с собой ребенка?
    Ссылка
    Andre066
    Andre066, 19.09.2021 17:53
    -1
    Донецкое Дерби собрало 561 болельщиков!
    Там и драться не интересно!
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 19.09.2021 17:51 (изменен)
    0
    --smart--Forever, 19.09.2021 17:46
    ...пока футбольным клубом владеют воры и жулики братья Суркисы...(с)
    Мелкие воры должены сидеть в тюрьме.
    Воры - олигархи должны тоже сидеть.... в VIP -ложе Олимпийского
    Ты же у нас может купишь футбольный клуб и будешь руководить
    Пока до твоей тупой головы не дойдет что Фк Динамо Киев это частный клуб будет так всегда
    А не он жалуется на Суркисов иди купи и руководи а если тогда закрой свой рот и не скули
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 19.09.2021 17:46
    -1
    Микола, 19.09.2021 17:39
    Вопросы на который есть единственный ответ:
    1. Будут ли наказаны болельщики Динамо виновные в побоище?
    2. Будет ли наказано Динамо крупным штрафом за поведение своих болельщиков?
    3. Будет ли дисквалифицирован Олимпийский за не обеспечение безопасности болельщиков?
    .
    Я, думаю, что существует только один ответ — НЕТ!, пока футбольным клубом владеют воры и жулики братья Суркисы. Пример — матч Нефтяник (Ахтырка)-ДинамоК . 2008г.
    ...пока футбольным клубом владеют воры и жулики братья Суркисы...(с)
    Мелкие воры должены сидеть в тюрьме.
    Воры - олигархи должны тоже сидеть.... в VIP -ложе Олимпийского
    Ссылка
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 19.09.2021 17:46
    -1
    rus, 19.09.2021 17:02
    Надо себя вести как родители воспитывали. Самая к......я группировка в Украине!
    Согласен полностью! Фанаты динамо самые конченые! Из-за таких упырей люди перестают водить на стадионы детей. Долбодятлы недоразвитые.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 17:45
    +1
    мало позора было во время матча, ещё их быдлота активизировалась на радостях от пенальти на 97й минуте.
    Ссылка
    rugby1970
    rugby1970, 19.09.2021 17:44
    +1
    Наказывать надо престарелого нытика и его "орлов" - это они позорят ЛЕГЕНДАРНЫЙ КЛУБ своей убогой игрой! А "болелы" - лишь отражение президента, тренера и игроков!!!
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 17:44
    0
    rus, 19.09.2021 17:02
    Надо себя вести как родители воспитывали. Самая к......я группировка в Украине!
    может так и воспитывали
    Ссылка
    Микола
    online
    Микола, 19.09.2021 17:39
    -1
    Вопросы на который есть единственный ответ:
    1. Будут ли наказаны болельщики Динамо виновные в побоище?
    2. Будет ли наказано Динамо крупным штрафом за поведение своих болельщиков?
    3. Будет ли дисквалифицирован Олимпийский за не обеспечение безопасности болельщиков?
    .
    Я, думаю, что существует только один ответ — НЕТ!, пока футбольным клубом владеют воры и жулики братья Суркисы. Пример — матч Нефтяник (Ахтырка)-ДинамоК . 2008г.
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 19.09.2021 17:37
    +4
    СТадо баранов они счтают что фанаты это сектор Динамо! ну приглашают футбол смотреть всех
    Мое мнение такое Фантов нужно ставить на место как полагается и учитывать что кроме них ходят люди с Детьми на футбол и тоже болеют за Киевскую команду
    а Быдло которое перевирнуло бокал пива думает он все может
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 19.09.2021 17:34
    0
    Заявление ФК «Динамо» по поводу хулиганских комментариев своих фанов на сайте Sport.Ua:
    Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских комментариях группы болельщиков, которые они сделали на спортивном портале в силу своей тупости относительно назначения пенальти в матче.
    Совместно с генеральным директором Резо Чохонелидзе, глава департамента по работе с болельщиками, господин Несенюк тем не менее проявляют удовлетворение проявленными клоунскими комментариями и пожелал наградить бесплатными мисками дешёвой похлёбки следующих подхалимов, дабы укрепить в них дух цинизма и лицемерия:
    *
    Funny___Cat
    adidas77
    Fender
    maxlove
    Andre066
    Westwood
    vishu
    ZaE
    Ссылка
    Calm
    Calm, 19.09.2021 17:31
    +6
    Стадо ублюдков.
    Это Динамо решило, что хулиганов накажут!? Или они знают кого нужно наказывать?
    Ссылка
    Puppet_master
    online
    Puppet_master, 19.09.2021 17:19 (изменен)
    -2
    бидло Максимку там не прибили? чи фані кета?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 19.09.2021 17:07
    -5
    Тааак, понятно, хулиганку уже приписали и ножкой топнут, вот и все наказание🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 19.09.2021 17:05
    +4
    Так что, ни с какими "гостями" они не дрались. А дубасили своих же киевлян за скромные замечания. Полиграфы то сидели в другом месте.
    Ссылка
    rus
    rus, 19.09.2021 17:02
    0
    Надо себя вести как родители воспитывали. Самая к......я группировка в Украине!
    Ссылка
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