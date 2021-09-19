Ворскла – Минай. Известны стартовые составы

Сегодня, 19 сентября «Ворскла» в восьмом туре УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Тамм, Кане, Чеснаков, Скляр, Пуцлин, Челядин, Степанюк, Рангел
«Минай»: Кучер, Синегуб, Лиховодько, Семенко, Горин, Гончар, Хахлев, Петрусенко, Кулиев, Билоног, Селезнев
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Источник — УПЛ
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